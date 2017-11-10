Шоу Кремля на «Немецкой волне»

Украинские правозащитники и общественность раскритиковали немецкую медиакорпорацию Deutsche Welle. В новой программе «Заповедник» российская редакция «Немецкой волны» показывает сатиричные мультфильмы о мировых политиках. Но вот украинцы восприняли эти ролики как оскорбление, а не сатиру, когда темой насмешки стала агрессия России против их страны. Тем временем в новом ролике «Заповедника» Порошенко, ползая перед Путиным, просит газ в долг, потому что «замерз, как щенок».

На публикации российской службы «Немецкой волны» откликнулась член Харьковской правозащитной группы и журналистка Галя Койнаш. Ее возмутил ролик о президенте Украины Петре Порошенко, где он просит коллегу из США Дональда Трампа не о летальном, а об «улетном» оружии.

Почему Германия, «Немецкая волна» помогают России отрицать ее вторжение в Крым, военную агрессию в Восточной Украине?

Этот ролик разозлил многих украинцев – для страны, несущей с 2014 года значительные потери, подобный юмор весьма сомнителен. Многие считают, что этот клип программы «Заповедник» ставит под сомнение военное вторжение России и в Крыму, и на востоке Украины, говорится в публикации англоязычного сайта Харьковской правозащитной группы.

Образ президента Украины в программе российской службы «Немецкой волны» – крайне отрицательный. Он, в частности, говорит на суржике, чтобы еще больше рассмешить целевую аудиторию, указывают в статье.

На Украину, говорит фигурка Порошенко, хватаясь за голову, напали «марсиане из России ‒ зеленые человечки, вежливые, блин, такие», и хочет у Трампа «улетное оружие купить, лишь бы даром». Может, летальное? ‒ «Да пусть летальное, а то наше какое-то недолетальное ‒ не убивает, тики шо синяки оставляе». «Окей, май френд Петруша», ‒ говорит фигурка Трампа. Остальная «сатира» ‒ на том же уровне.

Как отмечает публикация Харьковской правозащитной группы, для россиян, которые посмотрят эту программу, и такой «Порошенко», и его вопли о «вторжении марсиан» имеют комический вид, а слова о «зеленых вежливых человечках» будут приятной музыкой для ушей многих россиян.

«Трудно воспринимать такого Порошенко или его такие вопли серьезно. И что может быть лучшим способом для того, чтобы помочь российским зрителям избежать упоминания о нелицеприятной правде, ‒ способом, который лишает ролик «Немецкой волны» любого юмора?» ‒ спрашивает правозащитница.

Галя Койнаш напоминает: в 2014 году в Украину вторглись не марсиане, а российские солдаты без отличительных знаков, которые впоследствии захватили Крым. Вторжение России на восток Украины было еще более скрытым, Россия до сих пор отрицает свое участие в нем, несмотря на то, что это постоянно опровергают военные аналитики НАТО, ОБСЕ или западные правительства. Она добавляет, что это не первый случай, когда материалы «Немецкой волны» вызвали беспокойство Украины.

Эксперт по информационной политике Пражского исследовательского центра «Европейские ценности» Екатерина Крук также критикует сатирические мультфильмы «Немецкой волны».

«Дорогая «Немецкая волна», это была очень неудачная попытка. В Украину вторглись россияне, а не марсиане. И вообще, это неэтично шутить о войне, которая унесла более 10 тысяч жизней».

На пророссийских сайтах сатиру «Немецкой волны», наоборот, распространяют и хвалят.

«Этот ролик оказался очень кстати, учитывая сегодняшнее решение комитетов по вопросам вооруженных сил США обеих палат Конгресса США ‒ Палаты представителей и Сената, которые утвердили проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, в котором предусматривается выделение Украине 350 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на летальное оборонительное вооружение», ‒ пишет русскоязычный латвийский канал TVnet.lt.

Между тем российская служба немецкого вещателя продолжила свои публикации. В среду она отдельно вырезала и опубликовала другой эпизод о «Порошенко», который вышел как часть длинного сюжета несколько дней назад. В нем «Порошенко», подобострастно изгибаясь перед «Путиным», стоит возле газовой трубы и умоляющим голосом просит того дать в долг, потому что «плохо, очень плохо, плохо мне, замерз я, как щенок»...

«Немецкая волна» защитила программу на Twitter, заявив в прикрепленном твите, что она была довольна премьерой шоу.

Представитель компании Кристоф Жумпельт в беседе с Радіо Свобода отметил, что сатира для того и существует, чтобы преувеличивать.

«Есть плюсы и есть минусы. Это то, что ожидается от сатиры, – сказал Жумпельт. – Очевидно, что сатира должна преувеличивать. И тогда она попадает в цель».

Он добавил, что понимает, что украинцы реагируют на этот эпизод, «ориентируясь на господина Порошенко, но там и другие эпизоды, персонажи».

По словам Жумпельта, около 10 телекомпаний в нескольких различных странах уже заинтересовались в показе этого русскоязычного шоу, включая российский независимый телеканал «Дождь». Подтверждения этой информации пока нет.

Первый эпизод шоу показывает турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который пытается продать помидоры Владимиру Путину. В других эпизодах представители Кремля обсуждают, как подавить оппозиционные протесты.