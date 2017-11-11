На протяжении многих лет власти Севастополя намереваются придать прибрежной зоне в поселке Ласпи статус особо охраняемой природной территории. Депутаты местного парламента не раз выражали претензии чиновникам городского правительства в искусственном затягивании данного процесса. Это, в свою очередь, играет на руку девелоперам, осуществляющим застройку Ласпи элитной недвижимостью.

9 ноября в стенах Госдумы России состоялся «круглый стол» на тему «Совершенствование законодательства об особо охраняемых природных территориях – неотъемлемая часть стратегии экологической безопасности страны». Председательствовал на мероприятии российский боксер, а ныне заместитель думского комитета по экологии Николай Валуев.

В рамках данного коллоквиума выступили и представители российской законодательной власти Севастополя. Ими была поднята проблема застройки Ласпи, которую, к слову, уже неоднократно обсуждали депутаты российского парламента.

Невосполнимый ущерб

Севастопольский депутат Вячеслав Горелов настаивает на том, что решать вопрос с созданием в поселке зоны ООПТ нужно незамедлительно. По его мнению, ущерб природе, нанесенный в период активной застройки, является настолько существенным, что по некоторым позициям реабилитировать территорию уже не удастся.

Солидарна со своим коллегой и спикер подконтрольного Москве парламента Севастополя Екатерина Алтабаева:

Если в ближайшее время мы не создадим ООПТ «Ласпи», то уже через два-три года в этом не будет смысла

«В части урочища природа уничтожена настолько, что уже отсутствует предмет охраны. Если в ближайшее время мы не создадим ООПТ «Ласпи», то уже через два-три года в этом не будет смысла, поскольку многократно ускорившееся строительство полностью уничтожит наше бесценное природное богатство», – сказала она.

Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников неоднократно декларировал свое согласие с доводами коллег из законодательной власти, однако то и дело находил причины, чтобы не ставить свой автограф на соответствующем документе. По мнению правительства, создание ООПТ в Ласпи необходимо отложить до окончания претензионно-исковой работы, которая ведется представителями исполнительной власти.

«Как только мы перейдем экватор судебных процессов по данной территории, мы примем решение (о признании Ласпи ООПТ – КР)», – говорил Овсянников.

Напомним, что сегодня севастопольское правительство массово подает иски в суд, требуя признать ничтожным право собственности граждан на некоторые земельные участки, выделенные им в период с 2008 по 2010 год включительно.

В то же время Минприроды России дало положительное экспертное заключение на создание зоны ООПТ в кратчайшие сроки, Минэкономразвития также не признало аргументы правительства заслуживающими внимания.

По мнению севастопольского эколога Маргариты Литвиненко, урочище Ласпи богато краснокнижной флорой, которая страдает на протяжении всего времени ведения активной застройки.

Охране подлежат краснокнижные растения, которые активно произрастают в Ласпи. Кроме того, большой антропогенной нагрузке подвержен сам нетронутый ландшафт урочища

«Прежде всего, охране в рамках особо охраняемой природной территории подлежат реликтовые можжевельники и фисташковые деревья – краснокнижные растения, которые активно произрастают в Ласпи и подвергаются негативному влиянию. Кроме того, большой антропогенной нагрузке подвержен сам нетронутый ландшафт урочища, который приумножается по причине строительных работ. Экологи обращают на это внимание с начала 2010-х годов. Морская среда бухты тоже, очевидно, подвергается негативному влиянию. Очистных сооружений в Ласпи нет, и все, что скапливается в гостиницах или жилых домах, напрямую выливается из канализации в море», – заявила Крым.Реалии Литвиненко.

Также эколог согласилась с мнением севастопольских депутатов, что природное богатство некоторых участков в Ласпи уже не удастся восстановить.

«Да, такие участи есть. Их немного, но они есть», – посетовала эколог.

Методика принуждения

Севастопольские депутаты, по всей видимости, решили перейти от убеждений к принуждению. Сегодня подконтрольный Кремлю городской парламент пытается найти новые рычаги воздействия на чиновников путем внесения соответствующих изменений в законодательство.

«Мной предложено включить в резолюцию «круглого стола» следующую рекомендацию: рассмотреть возможность дополнить федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» положением об обязанности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации принять решение о создании ООПТ регионального значения в течение ограниченного интервала времени. В том случае, если для этого имеется полный пакет документов, согласованных в установленном порядке», –​ сказал Вячеслав Горелов севастопольскому информационному ресурсу ForPost.

Следует отметить, что на данную инициативу отозвались другие участники «круглого стола», а Валуев заявил, что уже распространил соответствующее предложение среди нескольких российских министерств, и не исключил того, что следующим этапом станет обращение в Генеральную прокуратуру России.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове