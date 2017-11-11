Каким будет мандат миротворцев на Донбассе?

США готовятся в ближайшие дни предложить России план по размещению 20 тысяч миротворцев ООН на всей территории конфликта в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в США и в других западных государствах. На миротворцев Украина возлагает большие надежды по возвращению неподконтрольной части Донбасса. Однако одним лишь миротворческим контингентом невозможно восстановить территориальную целостность, считают эксперты.

От того, какой мандат получат миротворцы, будет зависеть дальнейшая судьба оккупированной части Донбасса. Если все ограничится введением миротворческого контингента на линию разграничения, то конфликт просто перейдет в стадию заморозки – то, что уже 50 лет происходит на Кипре, считает главный советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

Миротворцы, международные чиновники, выборы – последовательность на Донбассе

Также для Украины неприемлем вариант, когда «голубые каски» зайдут на территорию ОРДЛО и тут же пройдут выборы местных властей без присутствия Украины. Боевики так попытаются узаконить самих себя. Эксперт считает, что оптимальный вариант – ввести миротворцев и отдать неподконтрольную территорию во временное управление международным чиновникам.

Международные чиновники при поддержке международных военных заходят на какую-то территорию, берут на себя все властные полномочия

«Международные чиновники при поддержке международных военных заходят на какую-то территорию, берут на себя все властные полномочия. Они восстанавливают горизонтальные связи между основной территорией страны и сепаратистским анклавом. И только после того, когда есть нормальность, единое информационное пространство, судебное, правоохранительное пространство, только после этого проводятся выборы. Иначе, как мы можем гарантировать, что там будут нормальные выборы, если там нет украинских телеканалов», – считает Василий Филипчук.

Временная международная администрация также необходима, поскольку просто нет других сторон, с которыми Украина могла бы сотрудничать на той территории, считает народный депутат Украины Сергей Тарута. Международная администрация должна взять на себя управленческие функции, начать перечислять соцвыплаты, восстанавливать медицину, образование.

«Украина не осуществляет там свои действия, естественно, Украина не может быть стороной-партнером, Захарченко и Плотницкий также не могут быть, их никто не признал. Россия тоже не может быть стороной, поскольку она отказывается, и у нас возникает вакуум. И вот партнером может выступить временная международная администрация, которая начнет сразу обеспечивать функции управления», – говорит Сергей Тарута.

Кроме миротворцев ООН, необходимо подключить ЕС и ОБСЕ – Центр Разумкова

Если у миссии ООН не хватает сил и средств провести полицейскую миссию, но такие свойства есть у ЕС

Миротворцев нужно разместить на линии соприкосновения, но эта линия соприкосновения должна пройти по украинско-российской границе, считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Он говорит, что, кроме миротворцев ООН, необходимо подключить все международные организации: ЕС, ОБСЕ и другие: «Если у миссии ООН не хватает сил и средств провести полицейскую миссию, но такие свойства есть у ЕС и большой опыт проведения полицейских миссий, то почему бы не построить этот гибрид? Если миссии ООН не хватает финансов, контингента, чтобы провести подготовительную работу по выборам, но такими возможностями больше обладает ОБСЕ, почему бы не привлечь ОБСЕ?».

Эксперты сходятся во мнении, что лишь на плечах миротворцев не удастся въехать в Донецк и Луганск. А то, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с помощником президента России Владиславом Сурковым и обговаривает условия ввода миротворцев без украинской стороны – это большой просчет украинской дипломатии, считает главный советник Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.