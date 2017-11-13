«Я просто хочу быть счастливым»

Алеша приехал в США в небольшой городок в штате Пенсильвания на летнюю программу отдыха 15 лет назад. В те годы у многих американских агентств по усыновлению была возможность устраивать летний отдых для детей-сирот из России. Именно тогда у Алеши появились не только родители, но и сестра: Том и Нэнси Фокс, кроме Алеши, удочерили еще и девочку Марину. Через год после усыновления к ним в гости на такую же летнюю программу приезжали дети из детских домов Брянской области. Марина и Алеша хвастались своей новой жизнью, принимая детдомовцев как родных, а родители с удовольствием рассказывали о своих детях.

"У нас очень удачный опыт усыновления. Мы были готовы к сложностям, но нам удалась их избежать. Наши дети очень ласковые и отзываются на все наши усилия. Они уже выучили английский, их очень хорошо приняли в школе. У них там много друзей", – рассказывает Том Фокс.

Что было интересно – дети освоили английский, но потом вернулись к русскому

"Но что еще было интересно – они освоили английский, но потом вернулись к русскому. Мы даже пригласили учителя русского языка, и они вместе читают русские книги и сказки", – говорит Нэнси Фокс. Совсем недавно Настоящее время вновь приехало в городок Кларк Саммит в штате Пенсильвания, чтобы узнать, как прошли эти годы в семье Фокс. Как росли и воспитывались бывшие детдомовцы из России и какие они теперь?

Я думал, что я сейчас выйду на улицу, кину камень кому-нибудь в окно, и все будет хорошо. Но родители объяснили мне, что я больше не в России, что здесь нельзя так делать

Вот как Алекс Фокс оценивает эти 15 лет: "Когда я только приехал сюда, было трудно, потому что я просто не понимал американскую культуру. Я думал, что я сейчас выйду на улицу, кину камень кому-нибудь в окно, и все будет хорошо. Но родители объяснили мне, что я больше не в России, что здесь нельзя так делать, здесь есть законы и правила, и я должен им следовать. Я думаю, мне это помогло вырасти как личности здесь в Соединенных Штатах и понять культуру и людей. Я уже был не такой сумасшедший, как в начале. И по мере того, как я рос, я взрослел и становился серьезнее. И мои родители всегда были рядом и говорили, что хорошо и что плохо".

Семья много путешествовала, показывая своим детям новую страну.

"Мы ездили в Диснейлэнд, на пляж, иногда мы ездили в гости к друзьям моего отца куда-нибудь, но за границу мы в детстве не ездили", – говорит Алексей.

Учась в университете, Алексей впервые поехал в Европу: "Это была моя программа для обучения за границей, она проходила в Кракове в Польше. Мы были там четыре недели и знакомились с культурой, пытались понять, насколько она отличается от нашей. Там все абсолютно другое, все течет очень медленно, тут быстрый ритм жизни. Там никто никуда не торопится, мне казалось, все всегда опаздывают".

Отец семейства Том Фокс – преуспевающий бизнесмен, и воспитывая своих детей, он постоянна напоминал им, что для жизненного успеха самое важное – учиться. Родители оплатили учебу в университетах, а Марина и Алеша, усвоив отцовские наставления, прекрасно учились и получили дипломы.

Если ты хочешь чего-то добиться в США, ты должен много работать, много уделять времени карьере, как и все

"Я хочу работать в бизнесе, потому что моя основная специализация – бизнес-менеджмент, но кроме этого, я изучал русский язык и русскую культуру. Надеюсь, что найду хорошую работу. Я готов много работать. Если ты хочешь чего-то добиться в этой стране, ты должен много работать, много уделять времени карьере, как и все", – говорит Алексей.

Пока Алексей в поисках работы. Он тщательно изучает предложения, не торопясь оценивает должности. Все они живут вместе, друзья часто наведываются в этот гостеприимный, просторный дом. Город небольшой, почти все знают друг друга.

"Да, у меня много друзей – может быть, потому, что у меня ко всему позитивное отношение, мне очень просто знакомиться с людьми", – рассказывает Алексей.

Отношения с сестрой Мариной Алеша называет типичными.

"Как у всех братьев и сестер. Мы ссоримся иногда, часто друг с другом не согласны, иногда даже доходит до того, что мы друг с другом не разговариваем. Но потом успокаиваемся. Обычные дела между братом и сестрой. Она хорошая, она моя сестра, я люблю ее", – говорит Алексей.

Алеша уверен в будущем: "Моя самая большая мечта – стать мультимиллиардером. А вообще я просто хочу быть счастливым, уверенным в себе, вот и все. Но деньги это тоже хорошо".