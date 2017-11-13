Есть такая модная тема – "желтая угроза". Говорят, что российский Дальний Восток в некоторой обозримой перспективе "неизбежно" отойдет Китаю и что фактически он уже давно китаизирован… Редкий случай: здесь те, кого мы привыкли называть либералами, сходятся с теми, кого мы привыкли называть патриотами. Только первые говорят спокойно: ничего не поделаешь, придется отдать. Вторые рвут на себе рубахи и готовятся проигрывать войну.

Я живу во Владивостоке (до Китая по прямой – примерно полсотни километров) и никак не пойму, откуда этот страх. Говорят, в нашем Дальневосточном федеральном округе людей мало, а в Китае много, поэтому китайцы неизбежно придут сюда… Да, население Дальнего Востока, на закате СССР превышавшее 8 миллионов человек, теперь почти на четверть меньше и продолжает снижаться, пусть уже не такими стремительными темпами, как в 1990-х. Но сам по себе этот факт – еще не приговор, даже если мы вынесем за скобки наши ядерные ракеты.

Во-первых, в граничащих с нами китайских провинциях людей тоже относительно немного (климат неподходящий). Во-вторых, не боится ли, к примеру, малонаселенная Канада, что ее захватят США? Или почему бы не допустить возможность захвата России Европой? Это ведь с Европой мы столько воевали. Это Европа развязывала в Китае "опиумные войны", а не наоборот. Это русская армия (вместе с другими) была в Пекине, а не китайская в Москве. Или Наполеон, Гитлер и НАТО родились в Китае? В захват шведами или финнами Выборга никто не верит, зато все верят в китайскую опасность. Хочется добавить: "Ибо абсурдно".

Кто-нибудь может объяснить, зачем вообще Китаю наш Дальний Восток? Нет здесь ни Гроба Господня, ни Святого Грааля

Возможно, все дело в том, что европейцев мы привыкли считать своими, а китайцев – чужими. Европа в нашем понимании – черепичные крыши и милые люди, Китай – варвары с раскосыми и жадными очами. Да, у нас с китайцами не все было гладко: в 1689-м – Албазин, в 1929-м – КВЖД, в 1969-м – Даманский… Но закадычные англичане с французами бились по веку подряд. И ничего, дело соседское… Кто-нибудь может объяснить, зачем вообще Китаю наш Дальний Восток? Нет здесь ни Гроба Господня, ни Святого Грааля. На это глубокомысленно и туманно возражают: китайцы "мыслят тысячелетиями". Пусть так, но почему им не пойти на Казахстан, Монголию, Вьетнам, на Тайвань, наконец? Почему непременно к нам?

А может, это мы, непостижимым образом освоившие самую большую территорию в мире, мыслим тысячелетиями? Может, вслед за Крымом Россия вернет и КВЖД с Порт-Артуром (был когда-то такой размашистый проект – "Желтороссия"), и Аляску с Калифорнией? Кроме шуток: чем такая постановка вопроса абсурднее ужастиков об отторжении Дальнего Востока в пользу Китая?

В Китае, у границы с нашим Приморьем, есть торговый город Суйфэньхэ ("Сунька"). Два года назад в нем официально разрешили хождение рубля, а уж по-русски там говорят примерно все. Но представим, что, к примеру, в Уссурийске разрешат хождение юаня. Все сразу же заговорят об угрозе национальной безопасности – и, наверное, будут правы. А в Суньке никто почему-то не боится "ползучей экспансии русских" или "белой угрозы"…

Некоторые жители так называемой Центральной России (в географическом смысле центр России – давно Сибирь) уверены, что на Дальнем Востоке живут уже миллионы китайцев, просто власти это скрывают. Но скоро состоится референдум, по итогам которого большинство дальневосточников выскажется за присоединение к Китаю.

Это не я выдумываю. Подобный бред регулярно появляется и в блогах, и в серьезных вроде бы СМИ. Пусть приезжают в Приморье, покажут мне китайцев. У нас есть пара китайско-вьетнамских рынков, гроздь чифанек, где подают салат "Харбинский" и мясо "Гобажоу" под гаоляновую водку… Но это, во-первых, не то количество, которое способно перейти в иное качество. Во-вторых, с конца XIX века и вплоть до 1930-х тех же китайцев ("манз") во Владивостоке насчитывалось больше на порядки – в разные периоды до 30-45%. И ничего, китайским город не стал. А потом его вообще закрыли для иностранцев до 1992-го.

После недавнего падения рубля многие китайцы, имевшие здесь бизнес, уехали. Зато туристов из КНР по тем же причинам стало больше. Появились, да, и вывески на китайском, но мы же заинтересованы в турпотоке? Оседлых китайцев на нашем Дальнем Востоке примерно столько же, сколько краснокнижных тигров. Всесоюзных гастарбайтеров из Средней Азии куда больше.

Кажется, пора брать наших китайцев под охрану.

Василий Авченко, владивостокский писатель и блогер

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Оригинал публикации – на сайте Сибирь.Реалии