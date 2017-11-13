Севастополь: политику Большакову заблокировали счет в банке из-за подозрения в экстремизме

Российский национальный коммерческий банк заблокировал личный банковский счет, принадлежащий секретарю Севастопольской городской организации российской политической партии «Российский объединенный трудовой фронт» Валерию Большакову.

Об этом сам Большаков сообщил на встрече с журналистами, которая состоялась в понедельник 13 ноября.

По его словам, на днях он обнаружил, что его личная банковская карта не осуществляет операции в банкоматах РНКБ, а сотрудники банка по этому поводу устно сообщили, что банковский счет заблокирован.

Когда Большаков потребовал объяснений, сотрудники РНКБ вручили ему письменную справку, в которой утверждается что Большакова включили в список людей, причастных к экстремистской деятельности.

«Российский национальный коммерческий банк … информирует Вас о неосуществлении операции с принадлежащими вам денежными средствами или иным имуществом в связи с наличием сведений о Вас в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», говорится в документе, копией которого располагают Крым.Реалии.

​При этом Большаков утверждает, что его партийная организация не была запрещена или признана экстремистской в судебном порядке. Большаков заявил, что намерен в установленном порядке обжаловать факт блокирования его банковского счета.

По словам политика, приблизительно полгода назад он, как руководитель городской организации партии «Российский объединенный трудовой фронт» написал письмо президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от нынешнего российского государственного флага (триколора) на том основании, что в годы Второй мировой войны этот флаг использовал генерал Власов, сотрудничавший с нацистскими войсками.

В феврале 2017 года Валерия Большакова задержали в Севастополе российские полицейские. Его доставили в районное отделение полиции, и составили административный протокол «за распитие спиртных напитков». В этот день прошла встреча Большакова с журналистами, на которой он говорил «о произволе чиновников и полицейских в городе».