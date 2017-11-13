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Севастополь: политику Большакову заблокировали счет в банке из-за подозрения в экстремизме

Валерий Большаков с письмом из банка, 13 ноября 2017 года

Российский национальный коммерческий банк заблокировал личный банковский счет, принадлежащий секретарю Севастопольской городской организации российской политической партии «Российский объединенный трудовой фронт» Валерию Большакову.

Об этом сам Большаков сообщил на встрече с журналистами, которая состоялась в понедельник 13 ноября.

По его словам, на днях он обнаружил, что его личная банковская карта не осуществляет операции в банкоматах РНКБ, а сотрудники банка по этому поводу устно сообщили, что банковский счет заблокирован.

Когда Большаков потребовал объяснений, сотрудники РНКБ вручили ему письменную справку, в которой утверждается что Большакова включили в список людей, причастных к экстремистской деятельности.

«Российский национальный коммерческий банк … информирует Вас о неосуществлении операции с принадлежащими вам денежными средствами или иным имуществом в связи с наличием сведений о Вас в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», говорится в документе, копией которого располагают Крым.Реалии.

​При этом Большаков утверждает, что его партийная организация не была запрещена или признана экстремистской в судебном порядке. Большаков заявил, что намерен в установленном порядке обжаловать факт блокирования его банковского счета.

По словам политика, приблизительно полгода назад он, как руководитель городской организации партии «Российский объединенный трудовой фронт» написал письмо президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от нынешнего российского государственного флага (триколора) на том основании, что в годы Второй мировой войны этот флаг использовал генерал Власов, сотрудничавший с нацистскими войсками.

В феврале 2017 года Валерия Большакова задержали в Севастополе российские полицейские. Его доставили в районное отделение полиции, и составили административный протокол «за распитие спиртных напитков». В этот день прошла встреча Большакова с журналистами, на которой он говорил «о произволе чиновников и полицейских в городе».

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