«Тут вся идеология путинской России»

На этих выходных в России стало еще на один памятник правителю государства больше.

Мощная фигура великого князя отлично смотрится на фоне советского герба на здании бывшего Калужского обкома КПСС. На месте Ивана III раньше стоял Ленин.

Руку к установке памятника приложило Российское военно-историческое общество, на открытие приезжал сам Мединский. В отличие от неудачной для РВИО истории с памятной доской Маннергейму, на сей раз значительная часть "патриотов" в восторге и от замысла, и от его воплощения.

Serg Sigachev

Очень здорово. И наконец-то.

Но почему в Калуге? Почему не в Москве - в самом центре, где должно стоять Иоанну Великому? В Кремле или на Красной площади. Ведь Иоанн III - по факту, основатель реально независимого государства Российского, с тех пор непрерывно существующего примерно 550 лет подряд как субъект мировой политики.

Мнение Владимира Мединского весьма созвучно приведенному выше.

Сергей Данченко

Сказать, что Иван III был русским правителем и государем – ничего не сказать. По сути он был создатель той России, того Русского государства, наследниками которого являемся мы сегодня. В числе достижений Ивана III Министр назвал освобождение Руси от ордынского ига, объединение многочисленных русских земель под сенью Москвы.

Впрочем, подобные комплименты - палка о двух концах. Денис Давыдов, например, цитирует Николая Костомарова:

Русские историки называют Ивана Великим... но не следует, однако, упускать из вида... что истинное величие исторических лиц... должно измеряться степенью благотворного стремления доставить своему народу возможно большее благосостояние и способствовать его духовному развитию: с этой стороны государствование Ивана Васильевича представляет мало данных... Сила его власти переходила в азиатский деспотизм, превращающий всех подчиненных в боязливых и безгласных рабов. Такой строй политической жизни завещал он сыну и дальнейшим потомкам. Его варварские казни развивали в народе жестокость и грубость. Его безмерная алчность способствовала не обогащению, а обнищанию русского края... На народную нравственность Иван своим примером мог оказывать скорее зловредное, чем благодетельное влияние... Поступки государя распространяли в нравах подданных пороки хищничества, обмана и насилия над слабейшим... При таких порядках мог господствовать бессмысленный рабский страх перед силою, а не сознательное уважение к законной власти.

Сергей Шмидт

Безотносительно к Мединскому отмечу вот что. Двадцать подряд в разных лекциях я упоминал про одну нашу "уникальность" - в нашей стране нет ни одного памятника человеку, который в самом общем смысле создал эту страну. Создал государство, суверенитет и даже нашу любимую "политическую культуру деспотизма".

Фигура Ивана III присутствует в композиции "Тысячелетие России" (1862 год) в Новгороде и еще есть какое-то изваяние (2006 год) в коттеджном поселке "Княжье озеро" под Москвой (на деньги компании "Сапсан" сделали).

Послезавтра сообщу студентам, что двадцатилетнее обращение к этому сюжету закончилось. Памятник "создателю России" теперь есть. Хотя прикольно, что не в столице.

Сергей Ковалёв

Угадайте с трёх раз, кто этот суровый шаман, камлающий на гранитном камне, кто этот мощный старик?

Не буду интриговать - по замыслу скульптора (впрочем, пишут, что замысел скорее принадлежит Кончаловскому) - это Иван III. Тот, который Грозный.

Не спрашивайте, почему он в такой позе, словно кастует фаербол. Почему в исподнем и с непокрытой головой. Почему у него в руке палка, которую он воткнул в жопу птице.

Пафос! Нужно больше пафоса!

Строго говоря, Грозный – это все же Иван IV. Хотя и его деда в свое время называли так:

Pavel Kozlov

Иван III, кстати, тоже имел прозвище «Грозный», как и его внук Иван IV. И ещё прозвище было у обоих — «Хороняка», то есть тот, кто хоронится, прячется, иными словами — кто трус. Иван III, например, бежал от своего войска с Угры, во время знаменитого «стояния» и только под угрозами отлучения от церкви и каких-то страшных проклятий от, насколько помню, митрополита Ростовского, вернулся на Угру.

К художественным достоинствам памятника многие комментаторы относятся еще более сурово, чем к личности государя и великого князя.

Alexander Dyukov

Вы знаете, что это?

Это памятник государю Ивану III.

Его в Калуге Мединский открыл.

Вам штурмгевер не нравился? Смеялись?

50 миллионов рублей. Из них пожертвований - 1000 (одна тысяча) рублей.

Нет, не разгонять. На урановые рудники - каждого, причастного к РВИО. Чтобы ударным трудом возмещали урон, нанесеный госбюджету и российской истории.

Кирилл Шулика

У них Иван III в Калуге почему-то похож на Джигурду.

Leonid Zubarev

У одного моего бывшего начальника была присказка: "Из темного леса навстречу ему идет здоровенный кудесник". Иллюстрация.

Andrew Koloss

Открываем памятники. Калуга. Иван III. Мединский, РВИО.

Вот думаю, кто послужил "вдохновителем" сего шедевра? Или автор был толкиенистом?

Андрей Климушкин

Гендальф? Тор? А вот и не угадали! Именно такой царь Иван III приходит к Мединскому в кровавых эротических снах. Теперь это чудо стоит в Калуге.

Царь Иван один из немногих российских царей о которых остались описания их внешности. Царя иногда называли "Горбатым", а вот так описывает его находившийся в Москве в 1476 году венецианец Амброджо Контарини: "Упомянутому государю от роду лет 35; он высок, но худощав; вообще он очень красивый человек". Но вообще царская бицуха на фоне советского герба, конечно внушает. Ах да, весь этот паноптикум в очередной раз организовало российское военно-историческое общество.

А вскоре жителей Калуги ждет еще один сюрприз: