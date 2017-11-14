Пока мудрые политологи и фейсбучные комментаторы обсуждают, что значит перенос послания Путина на февраль, и спорят о том, выдвинется ли он в президенты, депутату Госдумы Анне Кувычко уже все ясно – она готовится идти за Путина в последний бой и вести с собой детей.

Записанная ею и учениками кадетского класса школы номер 44 города Волгограда песня "Дядя Вова" распространяется по Сети со скоростью лесного пожара. Ее тексту, видеоряду и, наконец, участию детей в явной пропаганде войны удивлены даже видавшие виды.

​Дмитрий Гудков:

Песенка для настроения от депутата Госдумы Анны Кувычко. Вместе с депутатом поют маленькие дети, младшая и средняя школа (будущие полицейские, а пока кадеты).

Припев: «На земле сей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой – дядя Вова, мы с тобой». Внутри еще много прекрасного: под кадры всякого военного железа дети сообщают, что вернут Аляску, разобьют самураев и т. д.

Когда там Владимир Владимирович призывал умереть за него под Москвой, в 2012 году? Ну вот, за 5 лет воспитали тех, кто готов.

И ведь это совсем не смешно. Какие режимы в истории посылали воевать за себя детей? Гитлер в 45 году. В общем-то, особо больше и не вспоминается. Христианская культура, за которую так радеют власти, дала миру как минимум одно понимание, что детей втягивать в войну и политику нельзя. Что ребенка взрослым нельзя использовать в своих корыстных целях.

Но депутат Кувычко, состоящая в Думе в Комитете по делам семьи, женщин и детей, ее партия «Единая Россия» всю эту культуру отринули. Надо – и детей пошлют умирать за свои офшоры. Отступать некуда, за ними «Озеро».

Припев про главного командира, дядю Вову, и последний бой привлек к себе основное внимание комментаторов, но интересен и остальной текст песни.

Двадцать первый век настал,

Шар земной от войн устал,

Населенье шара гегемон достал! – старательно поют дети.

Политинформация продолжается сообщением о том, что "за океаном лишен власти президент" (то ли политический прогноз, то ли желаемое за действительное). Во втором куплете описывается ситуация в самой России, она тревожна:

Дашь слабинку – потеряем всю страну!

Но на помощь спешат "верные друзья – флот и армия", а также "деда красная звезда". Наконец, в третьем куплете обозначены приоритеты внешней и оборонной политики:

Не достанется гряда самураям никогда,

Грудью встанем за столицу янтаря,

Севастополь наш и Крым для потомков сохраним,

В гавань родины Аляску возвратим!

Alexander Gronski

Некий (никому неизвестный прежде) депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко и учащиеся кадетского класса школы номер 44 города Волгограда с большим энтузиазмом поют милитаристскую песенку в духе сороковых годов прошлого века. Признаюсь честно, этот "шедевр" меня потряс сегодня утром.

Со времен войны в Афганистане я не встречал такой махровой пропаганды войны и милитаризма.

Впрочем, ни в сороковые годы, ни тем более во времена Афганистана в советской пропаганде не звучало четких призывов начать войну с США и оккупировать Аляску.

Это примечательно само по себе, но особенное возмущение комментаторов вызвало участие в этом действе детей.

Никитич

Поют депутаты и школьники. Сдохнем все за дядю Вову

Serg Mitrofanov

Вот это апокалипсическая песенка.

Дети поют, что готовы помереть, и их съест некий Гегемон (американский). В глазах искренняя боль, предчувствие окопов и солдатский пайков.

Федор Крашенинников:

Творчество душевнобольных в чистом виде.

Бедные дети.

Александр Сотник:

А позади детей "в последней битве с Западом" будет стоять депутатша Кувычко. Не впереди, а сзади...

Какой ад, Господи...

Николай Руденский:

Это похоже на хор мальчиков из "Пиковой дамы":

"Мы все здесь собрались

На страх врагам российским.

Злой недруг, берегись!

И с помыслом злодейским беги иль покорись!

Ура! Ура! Ура!

Отечество спасать

Нам выпало на долю.

Мы станем воевать

И недругов в неволю

Без счета забирать!

Ура! Ура! Ура!

Да здравствует жена,

Премудрая царица,

Нам матерь всем она,

Сих стран императрица

И гордость и краса!

Ура! Ура! Ура!"

Правда, императрицу те мальчики "тетей Катей" не называли.

Ekaterina Barabash

"Если главный командир позовет в последний бой - дядя Вова, мы с тобой!", "В Евросоюзе мнения нет, Ближний Восток стонет от бед", "В гавань родины Аляску возвратим". Это реальный, незамутненный ужас. И красивая грудастая тетка, которой бы деток под крылышко и защищать - впереди, в бой малолеток зовет. Даже в моем пионерском детстве, которое мне не мило, не было такой бездарной агрессии. А детей в политику втягивает Навальный, ну да.

Олег Горбулев

Все допелись. Вершина патриотизма. Дети в полицейской форме поют о своем желании умереть по приказу главного командира.

- Дядя Вова мы с тобой.

На подпевке депутатша Госдумы Анна Кувычко. Это уже даже не КНДР - это обычная психиатрия. Кто там говорит о школьниках Навального?

Алексей Навальный, конечно, не мог не прокомментировать происходящее.

"Но если главный командир,

Позовет в последний бой -

Дядя Вова мы с тобой"

Жалко комментарии к видео отключены. Но все равно посмотрите - отличный пример того, как Путине и ЕР делают все для того, чтобы ни в коем случае не использовать детей в политике.

Судя по всему, госпожа Кувычко ожидала несколько иной реакции на выложенный ею клип. В настоящий момент он удален из Фейсбука.

​Тут надо заметить, что Анна Кувычко не является автором текста и музыки. Это некто Вячеслав Антонов. Оригинальный клип, в котором он исполняет песню вместе с сыном, записан еще летом. Наслаждайтесь.