Крымские газеты и пишут о жуликах, которые ходят по квартирам крымчан, о конкурсе компьютерных проектов для школьников, а также публикуют письма возмущенных читателей о Ксении Собчак.

«Крымская правда» в статье «Откройте, мы из надзора!» рассказывает о появившихся в Крыму мошенниках, представляющихся работниками предприятия «Крымэнерго». Возможно, отмечает издание, они пытаются узнать, когда дома есть люди, живут ли в квартирах пенсионеры.

Прежде чем открывать двери работникам коммунальных служб, попросите предъявить удостоверение

«Недавно две женщины представились сотрудницами ГУП РК «Крымэнерго». В париках и с ярким макияжем они пытались узнать показания счетчика в квартире. Жительница Симферополя на их уловки не поддалась. Тут же попросила показать удостоверения. В ответ незнакомки стали кричать, что они контролеры, из надзора, все в порядке. Как только прозвучала магическая фраза вызову полицию, неизвестные исчезли. Просьба пустить в квартиру и снять показания с счетчика – зачастую повод узнать, насколько обеспечен человек, проживают с ним или нет другие члены семьи. По сути, такие мошенники – это разведчики, которым нужно понять, есть ли смысл потом нагрянуть с подкреплением.

Но есть и другие варианты обмана. К примеру, популярно предложение о замене счетчика электроэнергии. Формально к таким хитрецам не придраться – оборудование они действительно меняют. Но распломбировать и опломбировать счетчик могут только сотрудники «Крымэнерго». Открывать двери можно только работникам коммунальных служб», – пишет КП.

Газета советует: прежде чем открывать двери, попросите предъявить удостоверение.

«Крымская газета» в главном материале номере рассказывает о приеме заявок на участие школьников в четвертом открытом республиканском конкурсе компьютерных проектов «КИТ» 2017. По словам заместителя министра внутренней политики, информации и связи Крыма Максима Яковлева, это хорошая возможность для ребят показать сверстникам, коммерческим и государственным структурам свои разработки и идеи.

«Прошлый год запомнился рядом работ, которые меня поразили и даже заставили проштудировать просторы интернета. Особенно выделяется работа по повышению урожайности плодовых деревьев. Помимо этого профильное министерство заинтересовалось устройством по сбору использованных батареек одного из конкурсантов. Еще один школьник сделал проект, по которому на месте пустыря возле школы предлагал установить спортзал», – рассказал Яковлев.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку с описанием проекта, сам проект, его презентацию и разрешение родителей. По данным газеты, за три года в конкурсе приняли участие более 350 учеников из 25 муниципальных образований Крыма.

«Крымские известия» в статье «Зачем стране кандидат, для которого Родина – всего лишь слово из словаря?» публикует письмо ветерана Виктора Пономаренко. Читатель газеты критикует намерение Ксении Собчак баллотироваться в президенты России.

«С безмерным уважением отношусь к женщинам, которые в годы испытаний трудились не покладая рук, растили детей, вставали в строй с мужчинами, уходили в партизаны. И тем горше видеть, что среди прекрасного пола встречаются такие, как Ксения Собчак, которую язык не поворачивается назвать женщиной – особенно после ее высказываний о блокаде Ленинграда, о том, что стоило сдать город захватчикам. Два моих одноклассника погибли, защищая Ленинград. Они пошли на смерть, не раздумывая – могли ли представить в страшном сне, что однажды найдутся те, кто поставит под сомнение случившееся, осудит защитников? Ксения, выросшая в тепличных условиях, на устрицах и пармезане, едва ли знает, что чувствовала мать-блокадница, деля крошечный кусочек хлеба между детьми и подбирая каждую крошку. И если эти люди готовы были умирать, лишь бы не сдать город фашистам, то какое право имеет Собчак критиковать их поступки и заявлять, что жертвы были напрасными? Таким «кандидатам» не место в президентском кресле», – возмущен ветеран.

«Крымские известия» разделяют точку читателя, отмечая, что Собчак уже успела настроить против себя всех, кому небезразлична судьба страны. «Едва ли стремление скандальной телеведущей и светской львицы привести Россию под пяту Запада ради сохранения привычного образа жизни и неограниченного доступа к фуагра и пармезану найдет отклик у большинства избирателей – пятая колонна не в счет, те, как и Ксюша, за сыр и одобрительный кивок покровителей мать родную продадут, не то что Родину», – резюмирует газета.