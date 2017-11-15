Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Россия заявила, что запуск электростанции в Крыму откладывается», – сообщает американское информагентство Reuters. «Запуск новой электростанции в Крыму будет отложен еще до конца этого года, заявил в четверг заместитель министра энергетики России. Это потенциальный удар по региону, которому не хватает электроэнергии с момента его аннексии Москвой у Украины в 2014. Электростанция мощностью до 120 мегаватт, которая должна была быть запущена в следующем месяце в городе Саки, предназначена для покрытия дефицита электроэнергии до тех пор, пока две другие крупные станции в Крыму не будут подключены к сети. «Я вижу, что такой станции не будет до декабря, – сказал журналистам заместитель министра Андрей Черезов. – В результате могут последовать штрафы, или мы могли бы даже расторгнуть соглашение с ними (строительной компанией)». Он не сказал, когда электростанция будет готова. Ранее в этом году Россия объявила тендер на станцию малой мощности для обеспечения электроэнергии на Крымском полуострове, пока в мае не будут запущены две крупные электростанции в городах Симферополь и Севастополь».

«Может ли Донбасс и дальше быть частью Украины? Тамошний сепаратизм – уже не просто фольклор», – интервью с Мартой Студенной-Скруквой, сотрудницей Института восточных исследований Позаньского университета, под таким заголовком опубликовала польская газета Gazeta Wyborcza.

«Wyborcza: Донбасс – это на самом деле самобытный регион, который сильно отличается от всей остальной Украины?

– Марта: Его формирование происходило в особых условиях. Там соприкасались три государства: Российская империя, Речь Посполитая двух народов и Крымское ханство. Вплоть до XIX века эта территория была малонаселенной: ее колонизация не носила ни массового, ни организованного характера. Там в основном селились люди, бежавшие от религиозных преследований из Османской империи, или те, кто столкнулся с экономическими проблемами.

– Wyborcza: Миф Новороссии – это еще один признак самобытности Донбасса? События в Крыму, хотя в составе Украины он был автономной республикой, закончились аннексией, а все демонстрации проходили под флагами Российской Федерации. Крымская символика не использовалась, попыток создать новую тоже не было.

– Марта: В Крыму совсем иначе выглядел этнический состав населения. Последнюю перепись проводили давно, в 2001 году, но эти показатели с тех пор, скорее всего, сильно не изменились. 60% жителей полуострова составляли русские, тогда как на Донбассе их было чуть больше трети. Донбасс русскоязычный, но не русский. Одновременно он давно перестал быть советским. В 1990-х местные еще называли себя «советскими людьми», но со временем они стали, скорее, считать себя «донбасскими».

«Из-за оккупации Крыма украинская туристка отказалась уступить место россиянину в Шарм-эль-Шейхе», – сообщает египетский портал Youm7. «В занятном инциденте в египетской гостинице в Шарм-эль-Шейхе украинская туристка отказалась уступить место россиянину из-за Крыма. Украинские СМИ охвачены хэштегом «ЕгипетНаш», так они с гордостью отреагировали на сообщение украинской туристки Даны Яровой, в котором она подтвердила, что на просьбу молодого человека из Москвы отдать ей пустое кресло она спросила: «Чей Крым?». Молодой человек встал и сказал ей: «Я вне политики». С другой стороны, россияне атаковали украинскую гражданку на ее странице в Facebook. Один прокомментировал: «Украинцы налагают санкции на русских в Египте в ответ на аннексию Крыма». Другой сказал: «Украинцы крадут тапочки у туристов-россиян и мешают им сидеть в ответ на аннексию Крыма».

«Запрет метадона в России подпитывает эпидемию ВИЧ в Крыму», – пишет газета The Moscow Times. «При поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) используемая в более чем 60 странах «заместительная терапия» заменяет уличные наркотики метадоном или бупренорфином, которые оказывают меньшее воздействие. Она считается одним из наиболее эффективных методов сокращения злоупотребления опиоидами и профилактики ВИЧ. Центры, где пациенты получали ежедневное лечение и имели доступ к социальным и консультационным услугам, работали в городах по всему Крыму за девять лет до аннексии. Влияние запрета на крымчан было драматичным, говорят местные и международные правозащитные группы. Согласно статистике Организации Объединенных Наций, до 120 пациентов умерли от самоубийств, передозировок или осложнений, связанных с ВИЧ и туберкулезом, в результате отказа от лекарств для подавления вирусов. Согласно данным Альянса общественного здоровья в Украине, неправительственной организации, занимающейся проблемами ВИЧ и СПИДа, еще 14 тысяч крымчан, которые были охвачены услугами по профилактике ВИЧ-инфекции, такими как обмен игл, также были отрезаны от лечения. «Большинство пациентов от заместительной терапии вернулись к уличным наркотикам, таким как «крокодил», а некоторые были посажены в тюрьму», – сказал The Moscow Times Павел Скала, заместитель директора Альянса общественного здоровья. «Многие ВИЧ-инфицированные пациенты потеряли связь с системой здравоохранения и вернулись в больницы на конечной стадии, – говорит он. – Ситуация болезненна».