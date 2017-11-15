США – страна сюрпризов. Я читал, что один американец недавно отправился погулять в прошлое и случайно раздавил в юрском периоде маленькую бабочку. Возвращается обратно, а там у них вместо Хиллари Клинтон президентом уже Дональд Трамп.

Это, конечно, фантастика – в России такой сюжет немыслим. У нас человек может нарочно передавить сотню-другую доисторических насекомых, прилететь обратно в свой век и узнать, что нынешнего президента, как и главного кандидата в будущие президенты, зовут Владимир Владимирович Путин. Наш путешественник может даже проявить упрямство: снова нырнуть в прошлое, застрелить там десяток динозавров, выгнать Хеопса из пирамиды, украсть у Мономаха шапку, затопить "Аврору" накануне штурма Эрмитажа, а потом вернуться в ноябрь 2017 года и обнаружить, что и президентом, и претендентом номер один все равно является Путин Владимир Владимирович…

Поначалу я собирался писать колонку про то, как в российских регионах чиновники готовятся к будущим выборам. Но, промучившись несколько дней и пересмотрев километры местных новостей, понял, что колонка будет состоять из единственного слова: "Никак". Словосочетания "президентские выборы" в новостях предсказуемо нет. Во-первых, сверху еще не поступала команда начинать. Во-вторых и в-главных, зачем властям суетиться? Самого активного, опасного и раздражающего кандидата на выборы-2018 не пустят, а мелкие спойлеры, попиарившись и подняв деньжат, отшелушатся после первого же тура. В сегодняшних условиях специально готовиться к президентским выборам – все равно что усомниться в их исходе и тем самым проявить нелояльность.

Думаю, зря французские академики отказались рассматривать проекты вечного двигателя. Он ведь давно существует в России: это колесо сансары, которое вращается на холостом ходу. Завтра похоже на сегодня, позавчера на послезавтра, а все дни на один непрерывный День сурка. Хотя нет, ошибочка, не сурка: каждый следующий день оказывался пусть ненамного, но хуже предыдущего. Еще беднее, стыднее, тошнее. Как будто где-то наверху тихонько подкручивают реостаты. Свет медленно меркнет, вонь постепенно усиливается. Помните недавнюю смену губернаторов? Всякому, кто увидел лица назначенцев и прочел их резюме, оставалось только вздохнуть: вот она, отрицательная селекция в действии. Каждый следующий мерзее предыдущего. Вы уже успели пожалеть о вашем бывшем начальстве? На это и расчет…

Российская пропаганда давно поделила подопечных на три неравные группы и каждой втюхивает свое. Аудиторию номер раз телевизор в прайм-тайм обрабатывает россказнями о том, сколь прекрасен вождь и его назначенцы. Это самая темная и подверженная гипнозу группа населения. Она больше верит ушам, чем желудку, и потому ее численность падает, в силу естественных причин. Группе номер два, чуть посмекалистей, тот же телевизор (но уже после полуночи) полушепотом объясняет, что царь, конечно, велик, но среди бояр случаются отдельные выродки. Царь со временем разберется и кого надо накажет. Поэтому терпите, молитесь, ждите и надейтесь – правда восторжествует.

Вы радоваться должны, что нынешние вожди не верят ни во что, кроме особняков на Рублевке, вилл в Тоскане и бабла в офшорах…

Для группы номер три федеральные каналы ТВ уже не вполне годятся, но есть соцсети, YouTube и немногие оставшиеся как бы респектабельные СМИ (тихо поменявшие хозяев). Этим, третьим, с подмигиванием твердят на разные голоса: да, мол, власть не подарок, а чего вы хотите в этой стране? Карма такая, и будьте довольны, что у власти жулики и воры. Грабят Россию? Ну так ведь не у вас же лично сто рублей вытянули! А начнете раскачивать лодку – откроете портал в ад, и оттуда полезут такие ктулху, что мало не покажется. Взять, например, сериалы про демонов революции. Для публики попроще это кино про то, что всякие ленины-бланки, троцкие, свердловы – один сплошной носатый бердичев, исконно чуждый русскому духу. А для умников месседж совсем другой: гляньте, мол, все те фанатики, с идеями в голове, верили в какой-то бред про равенство и обрушили Россию-матушку к чертям. Снова хотите великих потрясений? Вас же первых народ-богоносец и поднимет на вилы! Вы радоваться должны, что нынешние вожди – безыдейные и безголовые – вам не ровня, и что не верят они ни во что, кроме особняков на Рублевке, вилл в Тоскане и бабла в офшорах…

Когда я дописываю свою колонку, Путин еще не объявил о своем выдвижении. Возможно, он сделает заявление 20 декабря – в свой профессиональный праздник, День чекиста. Полагаю, даже без "административного ресурса" Путин наберет достаточное число голосов в первом же туре. Прежняя роль Отца Нации, Поднявшего Страну С Колен, отыграна. Однако новая роль, Гаранта Привычного Зла и Защитника Родного Геморроя, позволит ему продержаться у власти еще лет двадцать как минимум.

Роман Арбитман, саратовский писатель

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