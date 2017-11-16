29 октября на Архитектурном форуме в Симферополе архитектор, руководитель Крымского филиала АНО «ЭКОН» (Центра экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей) Ольга Вечер в своем докладе «Системный кризис сохранения историко-культурного и природного наследия Крыма как угроза его устойчивому развитию» озвучила неутешительные прогнозы для полуострова.
Еще год-два такого безудержного освоения – хаотичной застройки, вырубки можжевеловых рощ, парков, скверов, разработки карьеров – и мы навсегда потеряем КрымОльга Вечер
«Я в течение трех лет на общественных началах проводила мониторинг состояния объектов историко-культурного и природного наследия в Крыму и с полной ответственностью заявляю: еще год-два такого безудержного освоения Крыма – хаотичной застройки, вырубки можжевеловых рощ, парков, скверов, разработки карьеров – и мы навсегда потеряем Крым как историко-культурный центр, природно-климатический курорт мирового значения», – заявила архитектор.
По ее мнению, ситуация с застройкой полуострова уже приводит к социальной напряженности в Крыму. Ольга Вечер назвала это «позором» для соседней России.
«Позор для нее (России – КР), что за три с половиной года она не нашла механизм для сохранения Крыма и сама породила социальную напряженность среди крымчан!» – отметила в докладе Вечер.
Их стратегия заключается в бесконечной коммерциализации всего, что для нас святоОльга Вечер
Она утверждает, что такая ситуация сложилась из-за желания российских властей коммерциализировать культурно-природное достояние Крыма.
«Их стратегия заключается только в бесконечной коммерциализации всего, что для нас свято – музеи-заповедники, памятники истории, культуры и архитектуры, природные заповедники, парки, детские оздоровительные лагеря», – заявила Вечер.
Обеспокоенность сложившейся ситуацией со стороны жителей полуострова подтверждает и пророссийский общественник из Крыма Сергей Дудченко.
Интересы крупных застройщиков, видимо, важнее сохранения Крыма для потомковСергей Дудченко
«Это больная тема для Крыма. Мы наблюдаем хаотичную застройку Крыма, уничтожение видовых мест, парков, лесов. И это все тревожит простых крымчан. Но интересы крупных застройщиков, видимо, важнее сохранения Крыма для потомков. Переходный период беззакония и манипуляции с документами на землю приведет к потере имиджа Крыма как уникального природно-климатического региона», – заявил он в комментарии Крым.Реалии.
О последствиях хаотичной застройки полуострова Крым.Реалии рассказал и крымский бизнесмен, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.
В архитектуре Крыма – хаос и бардакОлег Зубков
«Что при Украине, что сегодня при России в архитектуре Крыма – хаос и бардак. Фактически управления архитектуры и строительства в городах превратились в такие коррупционные конторки, которые за деньги либо под давлением власти согласуют вам строительство чего угодно и где угодно. Яркий пример – это застройка Приморского парка в Ялте», – говорит он.
Зубков отмечает, что на сегодняшний день застройкой полуострова активно занимаются фирмы, связанные с известными крымскими политиками.
«В украинские времена из-за слабой, коррумпированной власти, из-за равнодушной общественности началась беспрецедентная застройка парковых зон. В первых рядах в подобных антинародных, антикрымских стройках всегда идет фирма «Консоль». На совести фирмы «Консоль» под управлением Владимира Константинова (спикера российского парламента Крыма – КР) много разных архитектурных и градостроительных преступлений: застройка территории нижнего розария в Никитском ботаническом саду, строительство апартаментов (под видом кафе-мороженное) в Приморском парке в Ялте и очень много других подобных преступлений. Конечно, к градостроительному беспределу подтянулись и другие строительные фирмы. Сегодня от 35 гектаров Приморского парка в Ялте осталось менее 7 гектаров территории, которая выглядит, как придомовая территория вокруг настроенных высоток. Большой вклад в уничтожение Ялты внес Брайко (Сергей Брайко, бывший городской голова Ялты – КР), который за два своих мэрских срока согласовал раздачу более 500 гектаров бесценной ялтинской земли под сомнительные инвестпроекты и застройку. Будучи с 2002 по 2006 годы депутатом Ялтинского городского совета, членом земельной комиссии Ялтинского горсовета, я видел все изнутри, боролся с этим земельным беспределом, как мог. Однако победила, как всегда, коррупция», – рассказал бизнесмен.
По его наблюдениям, после 2014 года ситуация с хаотичной застройкой Крыма значительно ухудшилась.
При Украине общественность хотя бы помитинговать могла, привлечь внимание к той или иной позорной стройке. Сегодня у нас и эту возможность отнялиОлег Зубков
«С переходом Крыма в состав России особенно ничего не поменялось: громкие пустые заявления, выборочный снос неугодных объектов, продолжающаяся повсеместная застройка парковых зон, дальнейшее процветание все той же фирмы «Консоль». Разница лишь в том, что при Украине общественность хотя бы помитинговать могла, привлечь внимание к той или иной позорной стройке. Сегодня у нас и эту возможность отняли. А если добавить к этому еще и то, что свободная пресса и журналистика в российском Крыму практически уничтожена, а зависимые от власти СМИ никогда не пойдут против власти, то ситуация будет вообще грустной», – считает Зубков.
По мнению крымского бизнесмена, главной причиной строительного произвола на полуострове является коррупция в структурах российской власти.
«Хорошим и достойным архитекторам себя проявить на руководящих должностях в Крыму не дадут, поскольку там нужны чистые коррупционеры, обслуживающие интересы местной власти. Будет ли при таком положении дел порядок в планомерном развитии территории? Никогда! Это для парка львов «Тайган», расположенного в глухой крымской степи, будут применяться жесткие российские законы, будут и дальше сноситься «ноги» зданий, выходящие на один метр за забор в сторону бескрайнего поля, сноситься десятиметровые буквы «Парк львов «Тайган», ставшие уже сами достопримечательностью, но «портящие почвенный покров», будут выписываться стотысячные штрафы за тень зданий и т. д. А в крымских скверах и парках «Консоль» и ей подобные будут продолжать строить свое элитное жилье, супермаркеты и прочее. В первую очередь власть занимается тем, чем ей интересно, где есть ее коррупционная составляющая», – констатирует Зубков.
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