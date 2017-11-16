29 октября на Архитектурном форуме в Симферополе архитектор, руководитель Крымского филиала АНО «ЭКОН» (Центра экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей) Ольга Вечер в своем докладе «Системный кризис сохранения историко-культурного и природного наследия Крыма как угроза его устойчивому развитию» озвучила неутешительные прогнозы для полуострова.

Еще год-два такого безудержного освоения – хаотичной застройки, вырубки можжевеловых рощ, парков, скверов, разработки карьеров – и мы навсегда потеряем Крым

​«Я в течение трех лет на общественных началах проводила мониторинг состояния объектов историко-культурного и природного наследия в Крыму и с полной ответственностью заявляю: еще год-два такого безудержного освоения Крыма – хаотичной застройки, вырубки можжевеловых рощ, парков, скверов, разработки карьеров – и мы навсегда потеряем Крым как историко-культурный центр, природно-климатический курорт мирового значения», – заявила архитектор.

По ее мнению, ситуация с застройкой полуострова уже приводит к социальной напряженности в Крыму. Ольга Вечер назвала это «позором» для соседней России.

«Позор для нее (России – КР), что за три с половиной года она не нашла механизм для сохранения Крыма и сама породила социальную напряженность среди крымчан!» – отметила в докладе Вечер.

Их стратегия заключается в бесконечной коммерциализации всего, что для нас свято

Она утверждает, что такая ситуация сложилась из-за желания российских властей коммерциализировать культурно-природное достояние Крыма.

​«Их стратегия заключается только в бесконечной коммерциализации всего, что для нас свято – музеи-заповедники, памятники истории, культуры и архитектуры, природные заповедники, парки, детские оздоровительные лагеря», – заявила Вечер.

​Обеспокоенность сложившейся ситуацией со стороны жителей полуострова подтверждает и пророссийский общественник из Крыма Сергей Дудченко.

Интересы крупных застройщиков, видимо, важнее сохранения Крыма для потомков

​«Это больная тема для Крыма. Мы наблюдаем хаотичную застройку Крыма, уничтожение видовых мест, парков, лесов. И это все тревожит простых крымчан. Но интересы крупных застройщиков, видимо, важнее сохранения Крыма для потомков. Переходный период беззакония и манипуляции с документами на землю приведет к потере имиджа Крыма как уникального природно-климатического региона», – заявил он в комментарии Крым.Реалии.

О последствиях хаотичной застройки полуострова Крым.Реалии рассказал и крымский бизнесмен, владелец ялтинского зоопарка ​«Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

В архитектуре Крыма – хаос и бардак

​«Что при Украине, что сегодня при России в архитектуре Крыма – хаос и бардак. Фактически управления архитектуры и строительства в городах превратились в такие коррупционные конторки, которые за деньги либо под давлением власти согласуют вам строительство чего угодно и где угодно. Яркий пример – это застройка Приморского парка в Ялте», – говорит он.

Зубков отмечает, что на сегодняшний день застройкой полуострова активно занимаются фирмы, связанные с известными крымскими политиками.

«В украинские времена из-за слабой, коррумпированной власти, из-за равнодушной общественности началась беспрецедентная застройка парковых зон. В первых рядах в подобных антинародных, антикрымских стройках всегда идет фирма «Консоль». На совести фирмы «Консоль» под управлением Владимира Константинова (спикера российского парламента Крыма – КР) много разных архитектурных и градостроительных преступлений: застройка территории нижнего розария в Никитском ботаническом саду, строительство апартаментов (под видом кафе-мороженное) в Приморском парке в Ялте и очень много других подобных преступлений. Конечно, к градостроительному беспределу подтянулись и другие строительные фирмы. Сегодня от 35 гектаров Приморского парка в Ялте осталось менее 7 гектаров территории, которая выглядит, как придомовая территория вокруг настроенных высоток. Большой вклад в уничтожение Ялты внес Брайко (Сергей Брайко, бывший городской голова Ялты – КР), который за два своих мэрских срока согласовал раздачу более 500 гектаров бесценной ялтинской земли под сомнительные инвестпроекты и застройку. Будучи с 2002 по 2006 годы депутатом Ялтинского городского совета, членом земельной комиссии Ялтинского горсовета, я видел все изнутри, боролся с этим земельным беспределом, как мог. Однако победила, как всегда, коррупция», – рассказал бизнесмен.

​По его наблюдениям, после 2014 года ситуация с хаотичной застройкой Крыма значительно ухудшилась.

При Украине общественность хотя бы помитинговать могла, привлечь внимание к той или иной позорной стройке. Сегодня у нас и эту возможность отняли

​«С переходом Крыма в состав России особенно ничего не поменялось: громкие пустые заявления, выборочный снос неугодных объектов, продолжающаяся повсеместная застройка парковых зон, дальнейшее процветание все той же фирмы «Консоль». Разница лишь в том, что при Украине общественность хотя бы помитинговать могла, привлечь внимание к той или иной позорной стройке. Сегодня у нас и эту возможность отняли. А если добавить к этому еще и то, что свободная пресса и журналистика в российском Крыму практически уничтожена, а зависимые от власти СМИ никогда не пойдут против власти, то ситуация будет вообще грустной», – считает Зубков.

По мнению крымского бизнесмена, главной причиной строительного произвола на полуострове является коррупция в структурах российской власти.

«Хорошим и достойным архитекторам себя проявить на руководящих должностях в Крыму не дадут, поскольку там нужны чистые коррупционеры, обслуживающие интересы местной власти. Будет ли при таком положении дел порядок в планомерном развитии территории? Никогда! Это для парка львов «Тайган», расположенного в глухой крымской степи, будут применяться жесткие российские законы, будут и дальше сноситься «ноги» зданий, выходящие на один метр за забор в сторону бескрайнего поля, сноситься десятиметровые буквы «Парк львов «Тайган», ставшие уже сами достопримечательностью, но «портящие почвенный покров», будут выписываться стотысячные штрафы за тень зданий и т. д. А в крымских скверах и парках «Консоль» и ей подобные будут продолжать строить свое элитное жилье, супермаркеты и прочее. В первую очередь власть занимается тем, чем ей интересно, где есть ее коррупционная составляющая», – констатирует Зубков.