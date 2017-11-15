«Нежелательные» СМИ

Государственная дума России приняла поправки, разрешающие приравнивать СМИ к "иностранным агентам". Теперь власти могут без суда блокировать сайты "нежелательных организаций".

Официально поправки стали ответом на регистрацию финансируемого бюджетом России RT как "иностранного агента" в США.

"Давно у нас не было такого единодушия", – поздравил депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин с единогласным голосованием во время второго чтения.

Как это будет работать

Ключевое слово этого закона – "могут". Вот цитата из документа, который приняли депутаты:

"В порядке, установленном уполномоченным федеральным органом власти, к иностранному средству массовой информации могут быть применены положения Федерального закона <...>, регулирующего правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента".

То есть применение этого закона регламентировано только желанием (или нежеланием) российских властей создавать проблемы тому или иному медиа.

Автор законопроекта депутат Леонид Левин сказал, что "применение данного закона будет единичным". На вопрос, как конкретизировать слово "могут", он ответил, что принимаемый закон – рамочный, и методики будут проработаны в подзаконных актах.

Кому это грозит

В законе говорится, что его положения применяются к "юридическим лицам, зарегистрированным в иностранном государстве", а также "к иностранным структурам без образования юридического лица".

Если с первым все понятно (в список можно добавить любое иностранное СМИ, необязательно ориентированное на российскую аудиторию), то под второй пункт может попасть кто угодно, например блогеры.

Медиа можно будет добавить в список "иностранных агентов" при получении денег из любого из перечисленных источников:

от других государств или их госорганов;

от международных или иностранных организаций;

просто иностранцев;

лиц без гражданства;

"уполномоченных ими" (вышеперечисленными) лиц;

или от российских юрлиц, которые получают деньги от вышеперечисленных источников.

Чем это грозит

На "иностранные СМИ" распространяются положения закона об НКО – "иностранных агентах". Некоммерческие организации, которые Минюст добавляет в этот список, работают на территории России.

НКО – "иностранные агенты" – обязаны предоставлять дополнительную отчетность в Минюст о поступлении денег из-за границы и помечать свои материалы фразой "исполняет функции иностранного агента". Теперь эти положения распространяются и на медиа.

Пока неизвестно, как Минюст будет требовать отчетность от СМИ, которые физически не представлены, не ведут хозяйственную деятельность на территории России.

Кто работает в России

Перед принятием закона представитель "Единой России", депутат Андрей Исаев объяснял, что под его действие могут попасть Радио Свобода, Голос Америки, Deutsche Welle и CNN. Последнее медиа – единственное в списке, которое не ведет трансляцию и не имеет контента на русском языке.

На русском языке вещают или создают контент телеканалы и издания, финансируемые правительствами нескольких стран, которые депутат не перечислил: британская телерадиокорпорация BBC, турецкое агентство "Анадолу", китайский телеканал CCTV, иранский Press TV, северокорейское агентство ЦТАК, белорусские, казахские медиа и так далее.

Кроме того, русский – один из шести официальных языков ООН, и Организация Объединенных Наций ведет собственные новости для русскоязычной аудитории.

"Иностранные агенты" и "нежелательные организации"

В 2012 году в России появились "иностранные агенты" – в соответствии с законом, в этот список Минюст включает некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа. Сейчас в этом списке 87 организаций. Большая часть НКО, которые чиновники пытались объявить или объявляли "агентами", предпочли закрыться или отказаться от иностранных грантов – после получения такого статуса работать просто невозможно, жаловались общественники.

В список Минюста попали не только широко известные в России "Мемориал" или "Голос", но и, например, Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так".

Против руководителя Фонда по развитию гражданского общества и правам человека "Женщины Дона" возбуждали уголовное дело по статье "Злостное уклонение от регистрации в качестве иностранного агента", максимальное наказание по которой – два года лишения свободы. Дело вскоре закрыли.

В 2015 году депутаты решили дополнить "иностранных агентов" еще одним списком – "нежелательных организаций". В него решили добавлять иностранные или международные структуры. Любая активность такой организации на территории России объявляется незаконной, сотрудничество с ней преследуется сначала по административному, а потом и по уголовному кодексу – с максимальным наказанием до 6 лет лишения свободы.

Список "нежелательных", как и "иностранных агентов", ведет Минюст, а составляет его Генпрокуратура. Сейчас в нем 11 пунктов, причем три из них – зарубежные структуры Михаила Ходорковского.

Радио Свобода: решение Госдумы о СМИ- «иностранных агентов» некорректно считать зеркальной ответом США

Корпорация Радио Свободная Европа / Радио Свобода заявляет, что принятие Госдумой России проекта закона, который позволит зачислять средства массовой информации в так называемых «иностранных агентов», нельзя считать зеркальной ответом на действия властей США.

Радио Свобода отмечает, что воздерживается от спекуляций о том, какие меры могут предпринять власти России. Российские чиновники уже заявляли о том, что новое законодательство может быть применено в отношении российкой службы Радио Свобода.

«RT и Sputnik распространяют свою информацию в США свободно, в то время как Радио Свобода в России не имеет доступа к кабельным сетям и было вынуждено прекратить сотрудничество с российскими партнерами из-за административного давления. Журналисты Радио Свобода подвергаются преследованиям и физическим нападениям в России, тогда как репортеры RT работают без угрозы преследования со стороны властей США», – говорится в заявлении.

Радио Свобода отмечает, что задача корпорации – предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России: «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу».