В Зимбабве произошел военный переворот – армия сместила с поста президента 93-летнего президента Роберта Мугабе. Он фактически руководил страной с 1980 года – с тех пор, как эта страна получила формальную независимость от Великобритании.

Временным главой Зимбабве стал бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва. На прошлой неделе Мугабе уволил его за проявление "признаков нелояльности" – сравнил политика со змеей и сказал, что таких "надо бить по голове".

Что было "до" переворота

До отставки Мугабе наиболее вероятным преемником считался его 75-летний соратник и ветеран войны с родезийским режимом Мнангагва. С уходом президента преемником стала его жена Мугабе Грейс.

Конфликт между Грейс Мугабе и Эммерсоном Мнангагвой разделил правящую в Зимбабве партию ЗАНУ-ПФ. Сторонники бывшего вице-президента освистали женщину во время ее первого же выступления в качестве преемницы. Четыре человека были задержаны, позже их отпустили под залог.

В начале недели против "чисток" выступил командующий армией Зимбабве Константино Чивенга.

"Мы должны напомнить тем, кто стоит за нынешними предательскими махинациями – когда дело касается вопросов защиты нашей революции, военные колебаться не будут", – сказал он, выступая перед десятками офицеров. Это обращение сначала появилось, а потом исчезло с сайта правительственной газеты The Herald.

"Не было никакого переворота"

Во вторник, 14 ноября, солдаты и бронетехника появились на подступах к столице страны Хараре. Именно тогда появились первые слухи о возможном перевороте. Ночью военные заняли офис государственного телеканала и выпустили обращение к народу.

Военные рассказали, что Мугабе и его семья в безопасности, и попросили граждан соблюдать спокойствие. Они подчеркнули, что это не переворот и президенту и его семье гарантирована безопасность. По их словам, они лишь намерены арестовать "преступников из окружения президента, которые ответственны за преступления, вызывающие социальные и экономические бедствия в нашей стране".

Солдаты взяли под охрану резиденцию главы государства, парламент и административные здания. Начались задержания высокопоставленных чиновников: министра финансов, шефа разведки, лидера молодежного крыла правящей партии.

Последнее задержание особенно важно. "Лига молодежи" была главной силой поддержки Грейс Мугабе. За несколько часов до переворота лидер провластной молодежи Кудзаи Чипанга говорил: "Защита революции, нашего лидера и президента – это те идеалы, ради которых мы живем, и если нужно, мы готовы умереть за них".

Теперь официальный твиттер организации называет армию Зимбабве "галантной" и утверждает, что в стране никакого переворота нет.

В официальном твиттере правящей партии также объявили, что временным президентом страны стал Эммерсон Мнангагва, подтвердили арест нескольких чиновников, а переворот назвали "бескровной передачей власти".

"Не было никакого переворота, только бескровный переход власти. В результате которого были арестованы коррумпированные и бесчестные люди, а также задержан пожилой человек, которым руководила его жена. Те несколько выстрелов, о которых сообщалось, сделали мошенники, которые сопротивлялись аресту, но теперь они задержаны", – говорится в заявлении партии, еще накануне верной Мугабе и его супруге.

О состоянии самого Мугабе прессе рассказал его южноафриканский коллега Джейкоб Зума. Президент ЮАР разговаривал с ним по телефону утром после переворота. Он подтвердил, что Мугабе находится под домашним арестом, но "в порядке".

Сам Мугабе на момент публикации статьи не делал никаких заявлений – или не имел такой возможности.

Южная Родезия задолго до Зимбабве

Практически во всех справках написано, что Роберт Мугабе пришел к власти, когда Зимбабве получила независимость от Великобритании в 1980 году. Но история страны и ее режимов была несколько сложнее.

Британская колония Южная Родезия впервые получила собственное правительство и самоуправление в 1923 году (до этого территория управлялась частной компанией колонизатора Сесиля Родса). Это правительство было полностью белым: какое-либо участие местного населения в нем не подразумевалось.

В 60-х годах большая часть стран Африки получила независимость. В оставшихся колониях начались восстания. Национально-освободительные движения пользовались поддержкой стран соцлагеря: Китая, Кубы (Че Гевара воевал в почти соседней Демократической республике Конго), и, конечно, СССР (студент-переводчик Игорь Сечин служил в соседнем Мозамбике).

Великобритания отказывалась предоставлять независимость Родезии, пока к власти не придет "правительство большинства". Белая верхушка опасалась судьбы колонизаторов Бельгийского Конго (сейчас Демократическая республика Конго): страны, где периоды гражданской войны чередуются с годами жесточайшей диктатуры.

В 1965 году Родезия объявила о независимости в одностороннем порядке, но это государство не признал никто – даже ближайший союзник, ЮАР.

Игорь Сечин и Че Гевара. Как Мугабе пришел к власти

В одной из многочисленных резолюции ООН по Родезии (правда, значительно позже, в 1979 году) ее власти назвали "нелегальным расистским режимом меньшинства".

С начала 60-х движение африканских националистов (уже запрещенное властями) перешло к насилию. Активисты забрасывали зажигательными бомбами дома поселенцев, в ответ власти перешли к арестам и ввели смертную казнь обвиняемым в терроризме. Образовались две партии борцов с режимом.

Одна, ЗИПРА, базировалась в Мозамбике и ориентировалась на СССР, вторая – ЗАНЛА – имела базы в Замбии и получала помощь от Китая. Ее руководитель Мугабе описывал себя тогда как "марксиста-лениниста маоистского направления".

Сначала организация Мугабе пыталась прямо противостоять войскам Родезии, но позже перешли к партизанской тактике: устройству засад, установке мин-ловушек. Их конкуренты из ЗИПРА прославились тем, что подрывали экономику массовой установкой советских противотанковых мин на дорогах страны. Им также удалось сбить два пассажирских самолета.

Режим Родезии в долгу не оставался: финансировал и поддерживал правых партизан, которые вели войну в Мозамбике. Впрочем, тогда почти весь континент был охвачен кровавыми гражданскими конфликтами, и многие государства вмешивались в дела соседей.

К концу 70-х годов Родезия потеряла даже формальную поддержку ЮАР. Соединенные штаты убедили руководство этой страны надавить на лидера непризнанного государства и сформировать правительство большинства. А у режима элементарно не хватало солдат, чтобы восполнить потери в войне. Началась массовая эмиграция.

Режим пошел на организацию выборов, страна переименовалась в Зимбабве-Родезию, но изгнанников и представителей боевиков до них не допустили, а большинство в исполнительной власти все равно осталось за белыми. Этот режим продержался меньше года – с апреля 1979 по февраль 1980.

В обмен на допуск к выборам обе группировки согласились прекратить огонь. Победила партия Мугабе: ей досталось 63% голосов. В 1982 году Великобритания формально признала независимость колонии.

Этнические чистки и спецназ Ким Ир Сена

Две группировки бойцов с режимом конфликтовали друг с другом еще до прихода к власти. После победы трения не прекратились. Просоветская ЗАПУ получила меньше голосов и меньше мест в правительстве. Партия Мугабе открыто обвиняла оппозицию в планировании новой войны, а ее лидера Джошуа Нкомо сравнил с коброй, заползшей в дом. Нкомо после налета солдат на его дом бежал из страны.

Деление между группировками (позже партиями) проходило не только по идеологическому, но и этническому принципу. Партия Мугабе представляла народ шона, Нкомо – ндебеле.

Для расправы с политическими оппонентами Мугабе приказал сформировать специальное подразделение, получившее название "Пятая бригада", и объявил операцию "Гукурахунди" – в приблизительном переводе с языка шона "Легкий дождь, который смывает пыль перед весенними ливнями".

Чтобы тренировать эту бригаду, Мугабе договорился с Ким Ир Сеном и пригласил сотню инструкторов из Северной Кореи. Охота на бывших членов оппозиционной группировки продолжалась до 1987 года, в чистках погибли, по разным данным, от 3750 до 20 тысяч человек.

"Пятая бригада" действовала в основном в регионах, населенных ндебеле, и от их действий страдали не только бывшие члены ЗАПУ/ЗИПРА, но и мирные жители. Обвинения, задержания и казни были произвольными.

Чистки прекратились только после того, как бывший лидер оппозиции согласился на слияние враждовавших партий.

Свою причастность к чисткам Мугабе всегда отрицал, во время похорон Нкомо он описал эти события как "эпизод безумия".

Изгнание белых фермеров

Хотя власть перешла к черному большинству, но белые по-прежнему контролировали экономику страны, точнее, ее важнейшую часть, сельское хозяйство. Вплоть до 2000 года 4 тысячи потомков колонизаторов владели 70% плодородных земель в стране. Эти территории они заняли, выселив их предыдущих хозяев на менее пригодные территории.

С марта 2000 года "ветераны войны" организовали кампанию по "возврату" земель, в том числе и с помощью насилия. Несколько человек, защищавших имущество – как белых, так и черных – погибли при штурмах.

В августе 2002 года Мугабе поставил крайний срок для белых фермеров: за две недели 3 тысячи владельцев должны были покинуть свои владения. К 2009 году в Зимбабве оставалось всего 350 хозяйств, принадлежащих потомкам колонизаторов. В 2014 году он вновь повторил свои угрозы – адресатами были все еще остающиеся 150 фермеров. Последний раз Мугабе обращался к этой теме в июне 2017 года – по его данным, уцелели 73 хозяйства.

Большая часть ферм остались заброшенными – у новых хозяев не хватило навыков, чтобы управлять большими хозяйствами. И если раньше Зимбабве называли "житницей региона", то теперь страна сама закупает продовольствие за границей. По данным Bloomberg, только в первые 10 лет Зимбабве потеряла $12 млрд.

Основная статья экспорта Зимбабве – необработанный табак. Сейчас этот товар составляет 31% экспорта. В 2008 году его производство падало вчетверо, до уровня 1950 года, но сейчас его производство почти восстановилось до уровня 1995 года – но все еще не вышло на максимум 2000 года. Восстановление сектора началось после того, как инвесторами и основными покупателями стали китайские компании.

Сдача со ста триллионов

Инфляция в Зимбабве ускорилась после 1980 года, и временами достигала 50%. Но в 2001 году, сразу после начала "аграрной реформы", она стала стремительно разгоняться – 112%, 199%, 599% и далее по нарастающей. Настоящий кризис наступил в июле 2008 года – за месяц валюта обесценилась на 231150888%. А с середины по ноябрь 2008 года ежемесячная инфляция была почти 80 миллиардов процентов. За один американский доллар давали 2 триллиона зимбабвийских.

Кроме разорения фермеров, была и вторая причина – деньги печатали для финансирования войны в Демократической республике Конго, в которую втянулись многие страны континента. На эти цели даже тайно потратили часть кредита, полученного от МВФ.

Самой крупной купюрой, которую напечатал ЦБ Зимбабве, была банкнота в 100 триллионов долларов, и тут же анонсировал выпуск купюры в 200 триллионов. Сейчас эти банкноты продаются как сувениры, и теперь они стоят больше, чем когда были в обращении.

В итоге страна отказалась от собственной валюты, и сейчас там можно легально расплачиваться девятью иностранными. 90% обращения приходится на доллар, а еще 5% – на южноафриканский рэнд.

Полная победа над оппозицией

Однажды Роберт Мугабе уже чуть не лишился власти. Но как опытный политик переиграл своего оппонента.

В 2008 году состоялись президентские выборы. Голоса после проведения первого тура очень долго считали, а его итоги никак не могли подвести. Члены избирательных комиссий рассказывали, что оппозиционный лидер Морган Цвангираи получил на некоторых участках 67% голосов. Когда результаты наконец опубликовали, оказалось, что оппозиционер лидирует, но не набирает необходимых для победы в первом туре 50% – 47,9% против 43,2% у Мугабе.

После этого избирательная комиссия несколько месяцев не могла назначить дату второго тура. Все это время сторонники оппозиционера подвергались избиениям, погибли несколько десятков человек. В итоге Цвангираи под давлением снял свою кандидатуру, и Мугабе победил как безальтернативный кандидат.

После выборов президенту при посредничестве ЮАР пришлось заключить политическое соглашение – он восстановил пост премьер-министра, его занял Цвангираи. На очередных выборах он набрал всего 33% голосов, после чего Мугабе ликвидировал пост премьера.

Сейчас источники утверждают, что Цвангираи вновь может стать премьер-министром при временном президенте Эммерсоне Мнангагве – если Роберт Мугабе уступит и передаст власть в рамках "мирного перехода", который организовала армия страны.

Великий человек Роберт Мугабе

В августе правительство Зимбабве рассказало о планах построить университет имени Мугабе. Стоимость проекта – $1 миллиард.​

Меньше чем за неделю до переворота главный аэропорт страны был переименован. С 9 ноября он носил имя R. G. Mugabe International Airport. Табличку с новым названием президент открывал лично, а министр транспорта во время церемонии назвал его "героем войны" и "иконой Африки". После переворота кто-то уже поправил табличку – указатель на аэропорт.