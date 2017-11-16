За последние несколько лет на постсоветском пространстве возросло внимание к рэп-музыке. Клипы русскоязычных хип-хоп-исполнителей и рэп-батлы набирают миллионы просмотров в YouTube. Крым эта тенденция не обошла стороной. Десятки исполнителей и команд на полуострове записывают песни, снимают клипы, устраивают концерты, вечеринки и рэп-батлы.

Хип-хоп в Крыму зародился в 90-е годы. В это время в разных регионах полуострова появляются первые рэп-группы и брейк-данс-команды. К концу 90-х главным хип-хоп-событием полуострова становится серия вечеринок «PartyPhone», которые проходили в симферопольском клубе «2 капитана». В столицу Крыма съезжались любители рэпа со всего полуострова, чтобы послушать лучшие местные команды.

В этот же период в Ялте проходит другое большое событие – ежегодный международный фестиваль по брейк-дансу «Битва года». Каждое лето уличные танцоры со всего СНГ съезжались сюда, чтобы сразиться за звание лучшего. Вначале соревнования проходили в Ливадийском дворце, а потом на ялтинской набережной, где устанавливалась большая сцена, собиравшая толпы зрителей. В рамках «Битвы года» проходили выступления местных и приезжих рэп-артистов, а на Массандровском пляже проводился конкурс граффити.

В начале 2000-х в Симферополе на смену вечеринкам «PartyPhone» приходит фестиваль «Автономная рэп-культура».

«У нас произошло объединение команд, которое мы и назвали «Автономная рэп-культура». Это был фестиваль, на который съезжалось множество команд со всего Крыма», – рассказал корреспонденту Крым.Реалии симферопольский рэп-исполнитель Kadar.

В последние несколько лет, по его словам, большие хип-хоп-вечеринки и концерты на полуострове проходят нечасто – один-два раза в год. Один из немногих крупных фестивалей носит название «Ice Cream» и проводится каждое лето в Судаке.

«Ice Cream» – это сейчас основной фестиваль, наверное, связанный с рэпом в Крыму

«Туда приезжает очень много рэперов с материка – из Украины и из России, достаточно топовые, известные. Это сейчас основной фестиваль, наверное, связанный с рэпом в Крыму. Помимо этого, бывают еще какие-то более-менее масштабные фестивали. Допустим, летом был «Extreme Крым». Но туда разные звезды, не только рэперы, приезжают», – рассказал Kadar.

В этом году в хип-хоп-тусовке Крыма произошло трагическое событие – в мае из жизни ушел один из самых ярких представителей и основателей местной рэп-сцены Гема (Вячеслав Нгема). Летом уличные художники Симферополя в центре города сделали большое граффити, посвященное погибшему товарищу.

Среди крымских рэп-групп и исполнителей нет громких имен, широко известных за пределами полуострова. Но количество команд и сольных проектов довольно большое – их счет идет на десятки. Они записывают треки, выпускают альбомы и клипы. Изучив местную рэп-сцену, Крым.Реалии решили познакомить читателей с ее наиболее заметными представителями.

Автор музыки на двоих с Оксимироном

Среди крымских рэперов, по нашим наблюдениям, рекордсменом по просмотрам в YouTube является исполнитель из Симферополя M.J. Marley, который также пользуется псевдонимом Black Jesus. Клип на песню «ЖКХ», которую он записал совместно с рэпером Эндшпилем из Владикавказа, посмотрело более полутора миллиона человек. Этот трек посвящен классической для рэпа тематике – его авторы делятся своими рассуждениями об уличной жизни, наркотиках, взаимоотношениях с полицией и друзьями.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

M.J. Marley работает в жанрах underground rap и trap. Раньше принимал участие в дуэте «Стиль Бандит», в котором, кроме него, состоял крымский рэпер Yofu. Последний сейчас также занимается сольной карьерой.

В мае этого года Крым, несмотря на санкционный режим, посетила культовая рэп-группа из США Onyx. Они провели концерт в Севастополе, после чего поехали в Симферополь, где записали совместный трек и клип с группой «Стиль Бандит». Песня до сих пор не вышла, ее релиз постоянно откладывается.

Среди любителей рэпа в Крыму также на слуху имя исполнителя Романа Р.Адика. Минус к его треку «Дети перестроя» написал композитор Scady – автор музыки популярного хита Оксимирона «Город под подошвой». В своей песне Роман рассказывает о себе и своем поколении, которое выросло в период перестройки.

Следующая в нашем обзоре – группа из Симферополя JungleJunkiez, основанная в 2007 году. Ее участники делают инструментальную музыку, экспериментируют со звучанием, используют в своем творчестве элементы хип-хопа, рока, фанка, реггей и других направлений. По словам вокалиста JungleJunkiez Александра Соколова, изначально их коллектив работал в стиле брейккор – экстремальной электронной музыки. Но после многочисленных экспериментов и смены состава творчество группы поменялось в сторону хип-хопа.

Это полноценная живая банда, которая играет инструментальный и экспериментальный хип-хоп

«Проект вырос из брейккора, который ребята играли в 2007 году, до сегодняшнего коллектива, у которого полноценный состав. Есть барабанщик, бас-гитара, семплер. Есть два вокалиста, которые отвечают за тексты. Это полноценная живая банда, которая играет инструментальный и экспериментальный хип-хоп», – рассказал Александр Соколов в комментарии для Крым.Реалии.

Экспериментальный хип-хоп также делает еще один крымский исполнитель Женя Дидур. Он является участником московского лейбла «Presnya Family» и автором альбома «Источник». На счету Жени около десятка видеоклипов, в одном из которых участвует член группы «Каста» Хамиль. В творчестве Дидура преобладают романтичные и мелодичные композиции о любви. Один из примеров таких треков – песня «Этой ночью», клип на которую вышел в июне 2017 года.

Крымские «Грибы» и Скриптонит

Песни и клипы некоторых крымских рэперов напоминают произведения популярных российских и украинских исполнителей. Например, в стиле крымчанина Crikey, записывающего треки в жанре trap, можно найти отсылки к творчеству популярного музыканта Скриптонита.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

А новый проект рэперов из Севастополя «Джинсы» напоминает культовую украинскую группу «Грибы». В их дебютном клипе на песню о 90-х с нарочито примитивным текстом они иронизируют над самими собой и своим поколением. Стиль поведения участников группы, их одежда, танцы и движения отсылают к популярным видеороликам «Грибов», в песни даже цитируется фрагмент композиции «Копы» украинской команды.

Летом этого года другой севастопольский рэп-исполнитель JustKitai выпустил дебютный альбом «Все потому что тут южане». Он также старается экспериментировать с разными стилями. Например, в его треке «Южане» используются элементы драм-н-бейса. По словам рэпера, хип-хоп-музыка ему близка именно потому, что она объединила в себе практически все жанры.

Привязывать себя к какому-то стилю – то же самое, что поставить рамки. Все ради удовольствия

«JustKitai – это не проект. JustKitai – это я. Kitai – это наша туса, семья. Just, Uk, Tippillit, Copy и просто Малый. Опять же, привязывать себя к какому-то стилю – это то же самое, что поставить себе рамки. Поэтому все ради удовольствия от музыки», – рассказал о себе исполнитель в комментарии для Крым.Реалии.

В своих треках рэперы с полуострова, как правило, обходят тему политики и споры о территориальной принадлежности Крыма. Исключение составляет разве что исполнитель из Евпатории Паша Чемп, придерживающийся пророссийских взглядов. В мае 2014 года он записал под музыку свой стих с названием «Не родственники», в котором он критикует Евромайдан и власти Украины.

Ялтинский аналог «Версуса»

Докатилась до Крыма и волна рэп-батлов. Площадка для словесных боев между рэперами в этом году появилась в Ялте. Она получила название «Slovo: Крым».

В августе на ЮБК прошло 5 батлов. Один из этих поединков – между ялтинцем Terner и рэпером Borntopraay из Казани – выложен на YouTube. Там он набрал чуть больше 500 просмотров.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Создатель крымских батлов Виталий рассказал корреспонденту Крым.Реалии, что идея организовать подобные мероприятия в Ялте пришла ему в феврале этого года, и он вместе с коллегой решил купить франшизу у известного российского проекта Slovo.

«Поскольку наша работа никак не связана с шоу-бизнесом, мы с другом решали всевозможные вопросы и задачи методом научного тыка. Искали площадку, спонсоров, операторов любыми способами, базы-то у нас не было. Конечно, как и в любых начинаниях, было нелегко», – рассказал Виталий.

Сам он остался довольным тем, как стартовала его батл-площадка. По его словам, организаторам удалось сплотить единомышленников, собрать их в одном месте, дать возможность встретиться, высказаться и просто отдохнуть. Организаторы «Slovo: Крым» готовят новые батлы и намерены проводить их не только в Ялте, но и в других городах полуострова.