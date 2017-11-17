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Мнение

Суржик: речевой мусор или язык будущего?

Утром слышишь: «Добре утро. Як діла?». В автобусе отвечаешь на просьбу «оплатити білетики». Потом «виходиш на слідуючій остановці», идешь к метро «тудою» или «сюдою»... И тебе «то канєшна не нравицця». Суржик окружает нас повсеместно. Откуда он? От незнания, от попытки говорить по-русски, от равнодушия?

Суржик ‒ это российско-украинская языковая смесь. При российском царизме украинский язык запрещали веками. Но даже при переписи 1910 года на территории современной Украины более 70% людей, даже на востоке, разговаривали на украинском.

Диалектологическая карта Украины с брошюры Всеволода Ганцова «Диалектическая классификация украинских говоров» 1923 года. Источник: infodon.org.ua
Диалектологическая карта Украины с брошюры Всеволода Ганцова «Диалектическая классификация украинских говоров» 1923 года. Источник: infodon.org.ua

При советской власти украинских селян, основных носителей украинского языка, заморили голодоморами. Писателей, учителей массово репрессировали. Украинский язык вытеснили практически со всех сфер жизни. Его изучение, в отличие от русского, не давало никаких карьерных перспектив. Не зная толком ни одного языка, украинцы пытались говорить по-русски, чтобы «возвыситься». А на практике получался суржик ‒ продукт колониального господства.

Согласно исследованию КМИС от 2012 года, на суржике общается от 11 до 18 процентов всего населения Украины. От 2,5% на западе Украины до максимального показателя в 21% в южных и восточных регионах. Но эта цифра показывает только тех, кто осознает свое суржикоязычие.

Только ли в Украине?

Смесь языков характерна и для других стран. В Беларуси это трасянка, в США ‒ например, спэнглиш (смесь испанского и английского), или американо-российская смесь: «Вам писом иле наслайсить?»; или американо-украинская: «Закрийте віндоу, а то чілдренята заіліють».

ВВС даже создала отдельную языковую службу, которая вещает на пиджин-английском ‒ для Западной и Центральной Африки. Нигерийский пиджин ‒ это смесь английского, испанского, французского, португальского и языков Западной Африки. И только в Нигерии этот язык знает более 75 миллионов человек.

Есть язык литературный. Мы на нем пишем, читаем и общаемся, например, во время учебы. А есть живая речь. И ни в одной стране мира большинство людей не разговаривает на чистом, рафинированном, профессорском языке. Везде есть примеси из других языков, ошибки и неграмотность.

С одной стороны, можно пытаться уменьшить эти засорения. С другой ‒ изучить, понять, из чего состоит этот суржик, послушать бабушек, говор которых состоит из разных-разных языков. И использовать его с юмором. Как-никак, а украинский суржик ‒ уникален.

А еще есть теория, что будущая речь человечества ‒ это один сплошной глобальный суржик!

Маричка Набока, журналист Радіо Свобода

Взгляды, изложенные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода

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