Суржик: речевой мусор или язык будущего?

Утром слышишь: «Добре утро. Як діла?». В автобусе отвечаешь на просьбу «оплатити білетики». Потом «виходиш на слідуючій остановці», идешь к метро «тудою» или «сюдою»... И тебе «то канєшна не нравицця». Суржик окружает нас повсеместно. Откуда он? От незнания, от попытки говорить по-русски, от равнодушия?

Суржик ‒ это российско-украинская языковая смесь. При российском царизме украинский язык запрещали веками. Но даже при переписи 1910 года на территории современной Украины более 70% людей, даже на востоке, разговаривали на украинском.

При советской власти украинских селян, основных носителей украинского языка, заморили голодоморами. Писателей, учителей массово репрессировали. Украинский язык вытеснили практически со всех сфер жизни. Его изучение, в отличие от русского, не давало никаких карьерных перспектив. Не зная толком ни одного языка, украинцы пытались говорить по-русски, чтобы «возвыситься». А на практике получался суржик ‒ продукт колониального господства.

Согласно исследованию КМИС от 2012 года, на суржике общается от 11 до 18 процентов всего населения Украины. От 2,5% на западе Украины до максимального показателя в 21% в южных и восточных регионах. Но эта цифра показывает только тех, кто осознает свое суржикоязычие.

Только ли в Украине?

Смесь языков характерна и для других стран. В Беларуси это трасянка, в США ‒ например, спэнглиш (смесь испанского и английского), или американо-российская смесь: «Вам писом иле наслайсить?»; или американо-украинская: «Закрийте віндоу, а то чілдренята заіліють».

ВВС даже создала отдельную языковую службу, которая вещает на пиджин-английском ‒ для Западной и Центральной Африки. Нигерийский пиджин ‒ это смесь английского, испанского, французского, португальского и языков Западной Африки. И только в Нигерии этот язык знает более 75 миллионов человек.

Есть язык литературный. Мы на нем пишем, читаем и общаемся, например, во время учебы. А есть живая речь. И ни в одной стране мира большинство людей не разговаривает на чистом, рафинированном, профессорском языке. Везде есть примеси из других языков, ошибки и неграмотность.

С одной стороны, можно пытаться уменьшить эти засорения. С другой ‒ изучить, понять, из чего состоит этот суржик, послушать бабушек, говор которых состоит из разных-разных языков. И использовать его с юмором. Как-никак, а украинский суржик ‒ уникален.

А еще есть теория, что будущая речь человечества ‒ это один сплошной глобальный суржик!

Маричка Набока, журналист Радіо Свобода

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