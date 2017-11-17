Константин Ценцура

В 2014 году украинское радио утратило возможность вещать для аудитории Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ‒ местные радиовышки были захвачены. Сейчас украинское радиовещание в этих регионах частично восстановили, но, как и в годы холодной войны, украинских вещателей продолжают глушить.

За 93 года существования украинского радио сеть покрытия достигла каждого уголка страны, но сегодня, в условиях войны, вновь возникла потребность в расширении сетей и восстановлении коммуникации в оккупированных регионах. 16 ноября, в День работников радио, телевидения и связи, журналисты ведущих украинских радиокомпаний, изготавливающих специальный продукт для Донбасса и Крыма, дискутировали о том, как украинское вещание доносить до слушателей в оккупации, а украинскому слушателю ‒ слышать голос сограждан из-за линии разграничения.

В первые недели российской агрессии в Крыму Радіо Свобода открыло интернет-проект для крымчан – Крым.Реалии, а в 2015-м редакция начала первое радиовещание на Крым.

«Сначала наше радио работало для тех, кто целенаправленно слушал, а теперь рядовой житель Крыма может встретить нашу волну. Мы начинали небольшой командой: сначала это был всего час вещания в сутки, а уже сегодня имеем круглосуточное вещание с тремя часами собственного оригинального контента. Я с оптимизмом смотрю на перспективы радио, которое с трудом пробивает себе эфир на оккупированных территориях», ‒ рассказывает редактор Крым.Реалии Владимир Притула.

А в январе 2016-го Радіо Свобода открыло вещание на Донбасс. И если вначале было только интернет-радио, сегодня Радио Донбасс.Реалии на волнах партнеров ‒ «Общественного радио», «Голоса Донбасса», «Пульса» ‒ вещает в городах востока Украины, частично покрывая и оккупированные территории. А на средних волнах Всемирной службы Украинского радио Донбасс.Реалии достигает и средней полосы России.

Мы охватили более 25 населенных пунктов по разные стороны линии разграничения

«На рабочем столе у меня лежит карта Донецкой и Луганской областей, на которой я ставлю отметки, где запустились передатчики и куда они вещают. Глядя на эту карту сейчас, я понимаю, что за последние полтора года очень многое сделано, эта сеть уже достаточно солидная, мы охватили более 25 населенных пунктов по разные стороны линии разграничения. Важно, чтобы эта работа продолжалась, чтобы запускались новые телерадиовышки и расширялась сфера вещания», ‒ говорит редактор Радио Донбасс.Реалии Татьяна Якубович.

Для того, чтобы вернуть утраченные территории, с ними надо говорить, понимать проблемы местных, чтобы они чувствовали себя в информационном поле Украины, говорит главный редактор Киевского бюро Радіо Свобода Инна Кузнецова.

Наша задача ‒ объединить страну с помощью радио

«Когда мы начали делать выездные эфиры в прифронтовых городах Донецкой и Луганской областей, местные получили возможность участвовать в эфирах, иногда встречаться с руководителями градообразующих предприятий, говорить, выяснять проблемы. Это очень хороший пример работы радио, и мы будем стараться делать этого больше. Наша задача ‒ объединять страну через радио», ‒ отмечает Инна Кузнецова.

Преследование и глушение

Но проблемы не закончились после создания сети и контента. Оккупационные власти препятствует деятельности украинских медиа на контролируемой ими территории, отмечает Владимир Притула.

«Сейчас ведется жесткая кампания запугивания людей с разными взглядами, которые имеют смелость включаться на Радио Крым.Реалии, давать комментарии, высказывать свою позицию, вступать в дискуссию. Мы даже получили предупреждение из Министерства юстиции России о том, что, если мы не будем регистрироваться по их законам, нас ждут соответствующие последствия», ‒ говорит Притула.

Нынешние власти Крыма преследуют автора Крым.Реалии Николая Семену, а в оккупированном Донецке в заключении боевиков находится Станислав Асеев (Васин), писавший для Радио Донбасс.Реалии и ряда украинских изданий.

«Если говорить о радио в День работников радио, телевидения и связи, я скажу о тех, кто никогда не работал и никогда не думал о радио, но кого призвало радио объединять Украину. Это Станислав Асеев – его мы все знаем как Станислава Васина, он не уехал из Донецка, как мог бы. Он ‒ философ. Он мог бы уехать из Донецка, мог бы не заниматься радио, мог бы заниматься другой журналистской работой. Но он решил объединять Украину, остался там, начал работать на радио, для радио. И со второго июня у редакции нет с ним контактов. Вы знаете, что было дальше – его пытали. И те, кто его пытал, имели наглость объявлять по местному телевидению о том, что он исчез», ‒ говорит Инна Кузнецова.

Проблемы с приемом сигнала до сих пор существуют, об этом рассказывают сами жители востока в прямом эфире:

Я стараюсь бегать по комнатам с приемником, ставить дополнительную антенну – так вот и живу

«Я из маленького поселка на линии разграничения, ‒ говорит слушательница Радио Донбасс.Реалии. ‒ Украинские каналы исчезли где-то с июня 2014 года и более не возобновлялись – их оперативно глушит ОРДЛО. Вот и сейчас вашу передачу я могу слушать только с телефона. А с приемником нужно еще побегать, чтобы поймать передачи украинского радио. Часто не помогает даже дополнительная антенна. Вы даже не представляете: вот разговариваю с людьми, а они почему-то «пасутся» на сайтах ОРДЛО, российских... И становятся патриотами оккупанта. И все это разносится, как мусор на улице. Я стараюсь бегать по комнатам с приемником, ставить дополнительную антенну – так вот и живу».

Несмотря на это, есть обратная связь и диалог со слушателями из Донбасса. Люди заинтересованы в качественном контенте, готовы искать его и сотрудничать с украинскими СМИ.

Если ведется дискуссия ‒ это значит, что к вам прислушаются

«Меня поразило, сколько звонков было на «Донбасс.Реалии», когда я был у них на эфире. Звонили компетентные и сознательные люди, которые с чем-то соглашались, с чем-то не соглашались, но это демонстрирует внимание и уважение к радиостанции. Если ведется такая дискуссия ‒ это значит, что к вам прислушаются», ‒ говорит главный редактор Общественного радио Андрей Куликов.

Сегодня неподконтрольной Украине территории Донбасса достигает ряд вещателей: Украинское радио, «Пульс», «Голос Донбасса», «Страна ФМ», «Армия ФМ»... Именно в условиях оккупации и информационной блокады сила радиовещания проявилась наиболее ярко, дав возможность правдивой информации доходить до людей. Но многие населенные пункты до сих пор не имеют покрытия украинским сигналом. Украинские власти обещают установить новые башни, самая высокая – Покровская башня ‒ должна добивать сигналом далеко за линию разграничения. Но ее строительство еще на начальном этапе.