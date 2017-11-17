«Животных нельзя убивать»

Участники Альянса защитников животных Юрий Корецких и Вера Степанова продолжают голодовку у Государственной думы в Москве, требуя от депутатов принятия отдельного закона "Об ответственном обращении с животными". Голодовка длится 10 дней, состояние здоровья зоозащитников ухудшается, но они не намерены отступать.

По официальным данным, с 2006 по 2016 год в России осуждено 1355 садистов, которые издевались над животными. Только 25 из них были приговорены к реальным срокам лишения свободы. 90 живодеров получили условные сроки, 463 были приговорены к исправительным работам, 542 человека оштрафовали, а 260 дел было прекращено из-за примирения с потерпевшим.

По данным СМИ, ранее группа депутатов подготовила и внесла в Думу законопроект, ужесточающий ответственность за жестокое обращение с животными. В нем предлагается увеличить ответственность за демонстрацию в интернете жестокого обращения над животными – с полугода до пяти лет тюрьмы. Сообщается, что этот проект уже внесен в Госдуму, поддержан всеми профильными комитетами палаты и готовится к рассмотрению в первом чтении.

Тем не менее, часть зоозащитников не верит, что эти поправки смогут изменить ситуацию. О ходе и целях голодовки у стен Госдумы и о состоянии своего здоровья Радио Свобода рассказал активист Альянса защитников животных Юрий Корецких:

У стен Госдумы человек практически умирает, а они делают вид, что ничего не происходит

– Сегодня у нас десятый день без еды. Вере, это моя напарница по голодовке, уже второй день достаточно плохо, и сегодня ее состояние близко к критическому, она второй день лежит, и у нее нет сил. Сегодня мы звонили в Комитет по экологии и просили их как-то отреагировать, потому что у стен Думы человек практически умирает, а они делают вид, что ничего не происходит (глава комитета по экологии Владимир Бурматов – один из соавторов законопроекта. – РС). Пока ответной реакции мы от них не можем добиться. Он не идут с нами на диалог, не пытаются предложить какие-то альтернативы, поэтому пока ничего не происходит, – говорит Юрий Корецких.

По словам зоозащитника, главная цель голодающих – принятие закона "Об ответственном обращении с животными":

На своих ногах мы отсюда уходить не собираемся

– Голодовка у нас бессрочная. Поэтому сколько она будет продолжаться, зависит от двух факторов – либо от выполнения наших требований, либо от того, насколько хватит у нас здоровья. Потому что на своих ногах отсюда мы уходить не собираемся. Это будет первый закон, который хоть как-то регулирует обращение с животными в России. Он должен регулировать такие сферы, как бездомные животные, домашние животные, дикие животные в неволе и охотничьи собаки на притравочных станциях. Есть какие-то силы, которые тормозят это по каким-то причинам. У меня есть предположения, что сейчас пытаются понять, как скажется принятие этого закона на рейтинге Путина перед выборами, потому что он затрагивает очень много сфер. И когда взвесят все плюсы и минусы, тогда и будет принято окончательное решение, – полагает Юрий Корецких.

Голодающие зоозащитники требуют принятия отдельного закона "Об ответственном обращении с животными", тогда как депутаты хотят внести поправки в статьи Гражданского и Уголовного кодексов, регулирующие эту сферу. Юрий Корецких объясняет, почему Альянс защитников животных – за отдельный закон:

В законе вводится понятие животного как существа, которое способно испытывать боль

– Поправки не покроют все нюансы и тонкости в отношении животных. Одного понятия "жестокое обращение" недостаточно. Закон должен вводить нормы содержания животных, лицензирование цирков и зоопарков, вводить перечень разрешенных к содержанию диких животных у частных лиц, он должен затрагивать очень много сфер, которые сейчас никак не регулируются. Одним Уголовным кодексом это нельзя обеспечить. В законе вводится понятие животного как существа, которое способно испытывать страдания, боль и другие эмоции, и на основании этого строится все отношение к животным. Соответственно, животным нельзя причинять страдания, животных нельзя убивать, к ним нужно относиться как к существам, которые могут испытывать боль. Поэтому основная концепция закона такая, и она, в принципе, достаточно гуманная, практически во всем, – полагает глава "Альянса защитников животных".

В среде зоозащитников к голодовке членов Альянса защитников животных и к выдвигаемым ими требованиям относятся неоднозначно. Защитник прав животных Наталья Грановская полагает, что более реалистичный план – внести поправки в действующие законы, а не принимать новый:

Очень трогательно, что ребята сидят возле Госдумы. Но за что они борются – мне непонятно

– Конечно, очень трогательно, что ребята сидят возле Госдумы, голодают, рискуют своим здоровьем ради животных. Но то, за что они борются, для меня совершенно непонятно. С юридической точки зрения все это решается двумя поправками в кодексы. Первая поправка – в Гражданский кодекс, который на сегодняшний день не признает за животными права на жизнь. Животные по Гражданскому кодексу у нас имущество, которым владелец или лицо, нашедшее животное, может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе и убить. Первое, что нужно сделать, на мой взгляд, это внести поправку в Гражданский кодекс. Второе – это Уголовный кодекс. Если вы почитаете 245-ю статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, вы там ничего не поймете, точно так же, как и я, как и большинство сотрудников прокуратуры, полиции и судов. Потому что терминология в этой статье используется уникальная, которая не используется больше нигде в Уголовном кодексе. Если мы говорим о людях, мы знаем, что есть слова "убийство", "тяжкий вред здоровью", "угроза убийством", "нанесение легкого вреда здоровью", а для животных это не предусмотрено, потому что они просто считаются неживыми. Поэтому 245-я статья предусматривает наказание только за общественно опасный способ убийства животного, а не за само отнятие жизни живого существа. Поэтому второе, что нужно сделать, на мой взгляд, после Гражданского кодекса, это инициировать поправки в Уголовный кодекс, синхронизирующие понятийный аппарат между человеческими статьями и статьями об убийстве животных, – рассуждает Наталья Грановская.

Перспективы принятия отдельного закона "Об ответственном обращении с животными", по мнению Натальи Грановской, крайне туманны:

Отдельный закон никто не примет, все это понимают, лобби преодолеть невозможно

– То, что сейчас ребята делают, с одной стороны, хорошо, потому что все вспомнили, что у нас животные не считаются живыми, а с другой стороны, отдельный законопроект, который бы действительно защищал животных, никто не примет, мы это понимаем, потому что лобби охотников, лобби разведенцев, лобби всех тех, кто занимается использованием государственного бюджета на различные программы борьбы, по-другому не скажешь, с бездомными животными, они достаточно сильные, и эти лобби преодолеть невозможно. Они вряд ли этого не понимают. Я бы сказала, что там какие-то другие причины. Тем более мы видим, что уже более недели продолжается голодовка у Думы, круглосуточная, по сути, это несанкционированный митинг, который почему-то никто не разгоняет, – говорит Наталья Грановская.

Зоозащитник Виктория Павленко полагает, что принятие отдельного закона о жестоком обращении с животными крайне необходимо:

– Просто ужесточить наказание по 245-й неработающей статье недостаточно. Необходимо задать на уровне федерального закона принципы подлинно гуманного обращения с животными, которые были бы обязательны для всех, и обеспечить исполнение закона, в том числе нормами уголовного права. Мы хотим, чтобы жизнь животных, прежде всего наиболее привязанных к человеку, ценилась так же высокого, как жизнь человека. Произвольное усыпление животного, когда оно тебе надоело, просто недопустимо, и по законопроекту, за который мы выступаем, это приравнивается к жестокому обращению, – рассказала Виктория Павленко.

Видеоролики с кадрами, на которых люди издеваются над животными, появляются в российском интернете с пугающей регулярностью. В конце октября московская полиция начала проверку по факту размещенного в интернете видео, на котором женщина жестоко обращается с котом (видео уже недоступно. – РС). На видеоролике она сначала кусает кота, затем избивает его руками, а потом кидает животное об стену. Пользователи "ВКонтакте" опознали женщину. Свои действия она объясняет тем, что кот якобы порвал шторы за 25 тысяч долларов. По 245-й статье Уголовного кодекса России максимально ей грозит срок до одного года лишения свободы или штраф.