Судебные приставы в аннексированном Крыму пытались на полгода запретить выезд за территорию России бизнесмену, хозяину ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олегу Зубкову. Причина – кафе на территории парка в Белогорском районе. Общепит работает, кормит гостей и сотрудников парка, но здание не введено в эксплуатацию.

Вся территория нынешнего «Тайгана» – это бывшая воинская часть, строительство здесь начали в 80-х годах ХХ века, Зубков купил земли в 2006 году. Какие-то здания достроил, какие-то восстановил. Теперь российские власти Крыма требуют от него документы на строительство 80-х годов, но таковых нет даже в архивах, уверяет хозяин бизнеса.

«Российское законодательство не предусматривает оформления этого здания иначе как через снос и строительство нового. Но посмотрите на это здание капитальное, красивое, под ним расположено бомбоубежище, которое предназначено для прямого попадания 150-килотонной атомной авиабомбы. Я должен его снести, взорвать для того, чтобы поставить новое, из-за одной какой-то бумажки?!» – возмущен владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган».

Но российские власти не оставляют выбора Зубкову. Именно их он в 2014- году приветствовал на броневике с надписью «Крым с Россией». Именно этим властям он обещал дать 60 львов, чтобы те не пустили на полуостров «мифических бандеровцев».

«Если будет команда – выйти за пределы парка и пополнить ряды самообороны – мы это обязательно сделаем», – заверял он российские СМИ накануне «референдума» в Крыму в марте 2014 года.

Тогда Зубков был ярым сторонником присоединения Крыма к России. Вот так он объясняет, почему поддержал «русскую весну».

«Мы очень надеялись, что выйдем из этого административного болота, из этой украинской трясины… В 2014-ом году был очень ярым сторонником перехода Крыма в состава России, потому что я видел в этом восстановление исторической справедливости, я видел в этом развитие Крыма», – разводит руками сегодня бизнесмен.

Он открыл первый в Украине частный зоопарк, ялтинскую «Сказку» не раз посещал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко. На памятной доске есть фотографии Ющенко с шимпанзе и медвежонком. Посещал зоопарк и украинский народный депутат Нестор Шуфрич.

«Я приезжал туда просто погулять, посмотреть, один раз был вместе с ним (Ющенко – КР), а потом уже приезжал, со своими сыновьями. Эмоции, которые мы получали, они, конечно, великолепные, позитивные, и хорошо, что есть, такие места», – отметил Шуфрич.

Еще до аннексии Крыма Россией четыре года Зубков был депутатом крымского парламента от БЮТ (Блока Юлии Тимошенко – КР). Тогда из его рук тогдашний премьер-министр получила бенгальскую тигрицу. Тимошенко использовала ее в предвыборной кампании 2010-го года. В честь Тимошенко животное назвали Тигрюля.

«К сожалению, мы не поддерживаем связи с этим человеком, но я хочу сказать, что мы против репрессий, применяемых в отношении украинцев в Крыму. Надо всему миру и Украине добиться деоккупации Крыма», – говорит депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко.

Когда президентом Украины стал Виктор Янукович, у Зубкова появились новые друзья. Званым гостем на открытии парка львов «Тайган» был член Партии регионов, тогдашний крымский премьер Анатолий Могилев.

«Еще один объект, который привлечет к нам больше туристов. А приезжающие сюда туристы отставляют тут денежки», – заявил о финансовой составляющей успеха Могилев в день открытия парка.

Это было в апреле 2012-го года, через несколько месяцев Зубков вступает в Партию регионов. Тогда же спускают «на тормозах» его уголовное дело о захвате земель воинской части.

«Я не вижу альтернативы Партии регионов! Тратить время на то, чтобы быть в вечной оппозиции – я не вижу смысла. Я увидел мощную организационную структуру, и поэтому хочу сегодня конструктивно работать в составе правящей партии…» – уверял тогда бизнесмен.

Приспособленец или жертва режима?

Но уже через год после аннексии Крыма Россией он собирался увековечить российского президента.

«Решил заказать три памятника: Александру Суворову, Екатерине Великой и Владимиру Путину. Ну, я очень люблю памятники», – говорил владелец парков.

Не вышло. При российской власти Зубкова накрыла череда неудач: стало дорого привозить скульптуры из Китая; не дали новые земли для расширения парка львов; воду из ближайшего водохранилища откачали, потому что ее не хватало на востоке полуострова; свиней, которые должны были пойти на мясо хищникам, сожгли из-за африканской чумы.

Я вынужден защищаться бесконечно в судах. 157 судебных заседаний мне пришлось посетить в прошлом году

«Я вынужден бороться, я вынужден защищаться бесконечно в судах. 157 судебных заседаний мне пришлось посетить в прошлом году и уплатить 3,5 млн штрафов…» – рассказывает о российской реальности Зубков. Теперь он выступил с заявлением – зоопарки «Сказка» и «Тайган» хотят забрать крымские власти.

«Есть в Крыму люди, заинтересованные получить этот высокодоходный бизнес, и очень много что делается руками власти как раз с тем, чтобы этот бизнес перешел в другие руки», – подтверждает крымский политолог Дмитрий Омельчук.

С крымским политологом соглашается и юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Анна Рассамахина. Мол, яркие и независимые бизнесмены на полуострове лишние.

«Жертва ли он? Он сам начал играть по этим правилам, но, видимо, он не думал, что это применят к нему. Да, он не зависит от власти, он создает продукт, который живет сам по себе и окупается сам по себе. А зачем это надо?» – говорит о логике российских властей Рассамахина.

А крымские власти обвиняют Зубкова в том, что он на каждом шагу нарушает закон. Жестоко обращается с животными и даже – с сотрудниками. За якобы избиение сторожа он получил три года условно.

«Есть и фотографии потерпевшего, как его избили. Нос сломали, электрическим шнуром от кассового аппарата избивали – вся спина в порезах», – хлопотала в защиту пострадавшего в 2015 году сама российский прокурор (ныне депутат Госдумы России) Наталья Поклонская.

«На моей руке не хватит пальцев, сколько было законных оснований обратиться в суд с санкцией закрытия парка на 90 суток. Но мы не сделали этого ни разу. Мы заменили это штрафом», – поддерживает обвинения глава нынешнего крымского комитета по ветеринарии Валерий Иванов.

Все ближе к Украине

Олег Зубков получил российский паспорт, но и украинский – припас.

Я сегодня чувствую себя недочеловеком, к сожалению, в российском Крыму

«Я не отказывался от украинского гражданства, я хотел бы получить еще и биометрический паспорт гражданина Украины. Знаю, что многие крымчане это сделали, это возможно. Украина как была, так и осталась в моем сердце, я очень скучаю по Украине и украинцам... Мне очень хочется поехать в Украину… Я чувствую себя ущемленным человеком, я сегодня чувствую себя недочеловеком, к сожалению, в российском Крыму», – сетует Зубков.

Если бы еще раз встал вопрос о статусе полуострова, Олег Зубков, по его словам, вряд ли бы проголосовал за российский Крым. Он уже не раз заявлял, что готов переехать и перевезти коллекцию животных в другую страну.