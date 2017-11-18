Представители США и России в Совете Безопасности ООН вновь обменялись взаимными упреками после того, как в Совбезе поочередно не прошли российская и американская резолюции о продлении действия совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химатак в Сирии.

Постпред США в ООН Никки Хейли написала в Twitter, что Россия «убила совместный механизм расследования» химатак в Сирии. Представитель России в ООН Василий Небензя, в свою очередь, возложил всю вину за потенциальное прекращение работы миссии на США и остальные страны, проголосовавшие против российской резолюции.

Подобная пикировка Москвы и Вашингтона в последнее время стала уже привычной.

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов, сотрудник Института США и Канады Александр Шумилин объяснил это обострением обстановки в Сирии, вызванной начавшимся противостоянием на востоке страны двух коалиций – международной, во главе с США, и «проасадовской».

«Есть серьезные осложнения в тройке: Асад, Россия, Иран. Израиль, а вслед за ним и США, начинают все больше давить на Москву с тем, чтобы сократить военное присутствие Ирана в Сирии. Отсутствие прямого контакта между Путиным и Трампом тоже относится к факторам, раздражающим Москву», – отметил Шумилин в комментарии «Голосу Америки».

Кремль назначает главным ответственным за все беды США

Все это говорит о том, что пока «не просматриваются» варианты по заключению договоренностей и налаживанию взаимодействия США и России в Сирии, предполагает Александр Шумилин. «А раз так, то должны быть виновные. Поэтому Кремль и назначает главным ответственным за все беды США», – подчеркнул эксперт.

Россия обвиняет США, чтобы дискредитировать успехи американцев в борьбе с ИГИЛ

В свою очередь, руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, военный обозреватель Антон Мардасов считает, что обвинения сторон направлены, прежде всего, на внутреннюю аудиторию.

«Россия делает это, чтобы дискредитировать успехи американцев в борьбе с «Исламским государством», стараясь представить себя в более выгодном свете. Поэтому постоянно подчеркивается, что у США нет разрешения Совбеза ООН (на ведение боевых действий в Сирии). А резолюции 2170, 2178, посвященые борьбе с террористическими группировками на Ближнем Востоке в условиях ослабленного правительства, Москва в расчет как бы не берет», – заявил Мардасов.

Как считает эксперт, публичное противостояние с Вашингтоном используется Москвой в пропагандистских целях.

Министерство обороны России на днях обвинило американские войска в Сирии в попустительстве и даже прямой защите террористов из ИГ, снабдив при этом свой пресс-релиз фальшивыми фото и даже скриншотом мобильной игры. Позже скандальные иллюстрации удалили.

«Все предъявленные российским военным ведомством «доказательства», с точки зрения экспертов, выглядят слабыми и не убедительными, потому что там нет привязки к местности и времени. Даже на тех снимках, которыми заменили скриншот компьютерной игры, тоже непонятно, что это: то ли это ИГ, то ли Хезболла, то ли учения российских десантников на Среднем Урале», – отметил Мардасов.