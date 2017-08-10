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Фотогалереи

Из Казахстана: Обсерватория Ассы-Тургень (фотогалерея)

Обсерватория Ассы-Тургень, строительство которой было начато в советскую эпоху, считается единственной в Казахстане с идеальным астроклиматом. Объект расположен на высокогорном плато на высоте 2750 метров над уровнем моря. Отсутствие светового загрязнения и малую турбулентность специалисты называют подходящими условиями для планетной астрономии.

Наблюдения в обсерватории начали в 1981 году через метровый телескоп Carl Zeiss. Планам по установке полутораметрового рефлектора АЗТ-20 в советское время не суждено было сбыться из-за распада СССР (купол и здание соорудили, сам рефлектор не приобрели). Возможность установить эту аппаратуру появилась в этом году, и в обсерватории недавно испытали телескоп.

К западу от обсерватории расположено плато Ассы. Несмотря на неважное состояние дороги к плато (обсерватория находится примерно в 80 километрах от Алматы), сюда приезжает много туристов, в том числе иностранцев. Есть и приезжающие на несколько дней, разбивающие палатки в этой местности. Многие любуются видами обсерватории только на расстоянии. Чтобы попасть на объект, нужно получать разрешение Астрофизического института имени Фесенкова, который отнесен к министерству оборонной и аэрокосмической промышленности. Алматинская область, 6 августа 2017 года.
Вид на обсерваторию. Раннее утро
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Вид на обсерваторию. Раннее утро

Так выглядит дорога к обсерватории. Дорога считается неплохой
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Так выглядит дорога к обсерватории. Дорога считается неплохой

Рядом с обсерваторией пасутся лошади
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Рядом с обсерваторией пасутся лошади

Лошадь недалеко от купола обсерватории
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Лошадь недалеко от купола обсерватории

Путь до плато Асы из Алматы &ndash; это подъем вверх, затем дорога по плоскогорью. Вдали видна дорога с высокогорного джайлау на Бартогайское водохранилище
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Путь до плато Асы из Алматы – это подъем вверх, затем дорога по плоскогорью. Вдали видна дорога с высокогорного джайлау на Бартогайское водохранилище

Турист из Польши Януш путешествует на велосипеде. Увидеть телескоп ему не удалось. Он сказал, что заночевал недалеко от обсерватории
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Турист из Польши Януш путешествует на велосипеде. Увидеть телескоп ему не удалось. Он сказал, что заночевал недалеко от обсерватории

Ограждение вокруг обсерватории. Сотрудники института астрофизики работают здесь вахтовым методом и сторожат объект
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Ограждение вокруг обсерватории. Сотрудники института астрофизики работают здесь вахтовым методом и сторожат объект

Действующая обсерватория и неэксплуатируемое здание
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Действующая обсерватория и неэксплуатируемое здание

Малый и большой купола обсерватории
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Малый и большой купола обсерватории

Большой купол
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Большой купол

Большой купол за ограждением
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Большой купол за ограждением

Водопровод к обсерватории проведен с верхнего джайлау. Этот овраг, через который проходит водопровод, недавно обвалился
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Водопровод к обсерватории проведен с верхнего джайлау. Этот овраг, через который проходит водопровод, недавно обвалился

Эдельвейсы
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Эдельвейсы

Лошади на плато Ассы
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Лошади на плато Ассы

Один из опасных участков дороги с плато Ассы к ущелью Тургень. На пути немало подобных участков. Летом здесь бывает камнепад, зимой сходят лавины. Дорога от таких ЧП не защищена
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Один из опасных участков дороги с плато Ассы к ущелью Тургень. На пути немало подобных участков. Летом здесь бывает камнепад, зимой сходят лавины. Дорога от таких ЧП не защищена

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