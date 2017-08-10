Обсерватория Ассы-Тургень, строительство которой было начато в советскую эпоху, считается единственной в Казахстане с идеальным астроклиматом. Объект расположен на высокогорном плато на высоте 2750 метров над уровнем моря. Отсутствие светового загрязнения и малую турбулентность специалисты называют подходящими условиями для планетной астрономии.



Наблюдения в обсерватории начали в 1981 году через метровый телескоп Carl Zeiss. Планам по установке полутораметрового рефлектора АЗТ-20 в советское время не суждено было сбыться из-за распада СССР (купол и здание соорудили, сам рефлектор не приобрели). Возможность установить эту аппаратуру появилась в этом году, и в обсерватории недавно испытали телескоп.



К западу от обсерватории расположено плато Ассы. Несмотря на неважное состояние дороги к плато (обсерватория находится примерно в 80 километрах от Алматы), сюда приезжает много туристов, в том числе иностранцев. Есть и приезжающие на несколько дней, разбивающие палатки в этой местности. Многие любуются видами обсерватории только на расстоянии. Чтобы попасть на объект, нужно получать разрешение Астрофизического института имени Фесенкова, который отнесен к министерству оборонной и аэрокосмической промышленности. Алматинская область, 6 августа 2017 года.