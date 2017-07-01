Майор Мартин Манхоф провел в Советском Союзе более двух лет в начале 1950-х годов. Он работал помощником военного атташе в американском посольстве, которое располагалось неподалеку от Красной площади в Москве.
Манхоф не терял возможностей, связанных с такой работой. Будучи одаренным фотографом, он снял сотни сцен из повседневной советской жизни – как в Москве, так и в других регионах СССР.
Архив Манхофа в четырех частях: цветные слайды и негативы, кинохроника, снятая на 16-миллиметровую пленку, личные записи и переписка:
Архив Манхофа: часть первая. Похороны Сталина
Архив Манхофа: часть вторая. Городская жизнь
Архив Манхофа: часть третья. В дороге
Архив Манхофа: часть четвертая. Шпион или художник?
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