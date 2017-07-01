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Фотогалереи

Архив Манхофа: Ялта, Киев и Москва 50-х годов (фотогалерея)

Майор Мартин Манхоф провел в Советском Союзе более двух лет в начале 1950-х годов. Он работал помощником военного атташе в американском посольстве, которое располагалось неподалеку от Красной площади в Москве.

Манхоф не терял возможностей, связанных с такой работой. Будучи одаренным фотографом, он снял сотни сцен из повседневной советской жизни – как в Москве, так и в других регионах СССР.

Архив Манхофа в четырех частях: цветные слайды и негативы, кинохроника, снятая на 16-миллиметровую пленку, личные записи и переписка:

Архив Манхофа: часть первая. Похороны Сталина
Архив Манхофа: часть вторая. Городская жизнь
Архив Манхофа: часть третья. В дороге
Архив Манхофа: часть четвертая. Шпион или художник?

Набережная в Ялте, Крым
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Набережная в Ялте, Крым

Улица в Ялте, Крым
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Улица в Ялте, Крым

Покупатели в Петровском пассаже, Москва
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Покупатели в Петровском пассаже, Москва

Затопленые вулицы Киева, УССР&nbsp;
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Затопленые вулицы Киева, УССР 

Новинский бульвар, 18, Москва, напротив американского посольства. В 1995 году с этой арки неизвестный выстрелил в посольство из гранатомета
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Новинский бульвар, 18, Москва, напротив американского посольства. В 1995 году с этой арки неизвестный выстрелил в посольство из гранатомета

Новоспасский монастырь, Москва
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Новоспасский монастырь, Москва

Улица Мохова,13, где до 1953 года находилось американское посольство
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Улица Мохова,13, где до 1953 года находилось американское посольство

Улица Большая Васильковская, Киев&nbsp;
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Улица Большая Васильковская, Киев 

Здание Центрального телеграфа, улица Тверская, 7, Москва
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Здание Центрального телеграфа, улица Тверская, 7, Москва

Праздник на Манежной площади, Москва
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Праздник на Манежной площади, Москва

Кинотеатр на Арбатской площади в Москве. Афиша с рекламой фильма 1953 года &laquo;Огни на реке&raquo;
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Кинотеатр на Арбатской площади в Москве. Афиша с рекламой фильма 1953 года «Огни на реке»

Отель &laquo;Москва&raquo; на Манежной площади
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Отель «Москва» на Манежной площади

Улица Петровка и вход в магазин &laquo;Петровский пассаж&raquo;
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Улица Петровка и вход в магазин «Петровский пассаж»

Женщина с ведром. Место неизвестно
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Женщина с ведром. Место неизвестно

Затопленный перекресток Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого, Киев
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Затопленный перекресток Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого, Киев

Рабочий полдень, место неизвестно
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Рабочий полдень, место неизвестно

Вид на юго-западную часть Ленинградской улицы с места, где сегодня стоит отель &laquo;Азимут&raquo;. Мурманск
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Вид на юго-западную часть Ленинградской улицы с места, где сегодня стоит отель «Азимут». Мурманск

ГУМ на Красной площади
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ГУМ на Красной площади

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