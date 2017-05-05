Путин обещал поддержать расследование преследования геев в Чечне

Президент России Владимир Путин пообещал уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой поддержать расследование данных о преследованиях геев в российской республике Чечне и привлечь к нему генерального прокурора и министра внутренних дел, сообщает пресс-служба Кремля.

Москалькова попросила Путина создать межведомственную рабочую группу для обращений граждан о преследованиях и нарушениях их прав в центральной части России, а не на территории Чечни. По ее словам, проверка данных затрудняется тем, что люди боятся назвать свое имя.

В апреле российская «Новая газета» опубликовала расследование о преследованиях гомосексуалов в Чечне. Издание утверждало, что в республике без суда и следствия убивают представителей гей-сообщества, незаконно лишают их свободы и пытают. Власти Чечни обвинили газету в клевете, в редакцию поступили угрозы.

В конце апреля «Новая газета» пожаловалась в суд на то, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не провел проверку информации об убийствах геев на Северном Кавказе.

На встрече с Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров отрицал информацию издания. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет оснований подозревать Кадырова во лжи.

2 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила озабоченность в связи с положением сексуальных меньшинств в Чечне и попросила Путина вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения их прав.