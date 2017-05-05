Украинский поэт Жадан помог крымскому политузнику Кольченко встретиться с матерью – правозащитница

Мать крымчанина, политзаключенного Александра Кольченко, которого удерживают в заключении в России, встретилась с сыном в колонии, которая находится в российском Челябинске. Об этом в Фейсбуке сообщила координатор проекта «Росузник» Яна Гончарова.

По ее словам, поездка стала возможной благодаря благотворительному проекты, который прошел при поддержке украинского поэта Сергея Жадана.

Александр Кольченко адаптировался к местному климату, но по-прежнему у него наблюдается дефицит веса.

«Усиленное питание, на котором он был несколько месяцев (как он говорил – это какое-то дополнительное количество грамм масла и молоко) ему не помогло – все такой же худой и дефицит веса налицо», – говорится в сообщении.

Гончарова также отмечает, что Кольченко учится на слесаря, много читает и изучает английский язык. Она отметила, что Александру Кольченко приходится «выбивать» в оперативной части письма, которые ему присылают, причем письма проходят цензуру, и часть текста в них может оказаться уничтоженной.

Также отмечается, что мать политузника Лариса Кольченко поблагодарила за помощь в организации поездки украинского поэта Сергея Жадана.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.

Накануне сообщалось, что Александра Кольченко восстановили в качестве студента в Таврическом национальном университете им. Вернадского, который из аннексированного Симферополя переехал в Киев.