Меджлис и МИД Украины обсудили меры по принуждению России к выполнению решения суда в Гааге – Чубаров

В центральном офисе Меджлиса крымскотатарского народа в Киеве 5 мая провели совещание с представителями МИД Украины и секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на котором скоординировали действия, в свете принятого Международным Судом ООН решения по Крыму. Об этом в Фейсбуке сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

«В Меджлисе крымскотатарского народа не только отслеживаются меры, осуществляемые в отношении России после принятия 19 апреля 2017 года Международным судом ООН промежуточного решения по иску Украины против России в отношении Крыма и Донбасса, но и разрабатывают определенные меры, чтобы заставить Россию как можно скорее выполнить решение (приказ) МС ООН об отмене запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и снятии запрета на въезд в Крым его лидеров», – отметил Чубаров.

По его словам, в заседании приняли участие начальник отдела временно оккупированных территорий Министерства иностранных дел Оксана Золотарева, советник Министра иностранных дел Тарас Качка и руководитель Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Богдан Крикливенко.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».