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Джемилев: невыполнение Россией решения Совета Европы по Крыму не стало неожиданностью

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что невыполнение Россией решения Совета Европы по Крыму не стало неожиданностью. Такое заявление лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сделал 5 мая, комментируя Крым.Реалии информацию, опубликованную российским министерством иностранных дел.

«Для нас не является сюрпризом, что Россия не выполняет свои международные обязанности. Если бы эта страна считалась с международным правом, то она вообще бы не оккупировала Крым и не развязывала войну против Украины. Но то, что вчера Кабинет министров Совета Европы принял такое решение – это дополнительный взнос в копилку по деоккупации Крыма», – отметил Джемилев.

Он добавил, что этот вопрос будет и в дальнейшем подниматься в различных международных организациях.

«Мы постоянно будем говорить об этом. Будет как в Парламентской ассамблее Совета Европы, когда раз сказали, два сказали, а потом ее (Россию – КР) выбросили оттуда. То же самое будет постепенно происходить и с Советом Европы», – добавил Джемилев.

Руководящий орган Совета Европы – Комитет министров – 3 мая, в Страсбурге принял решение по ситуации в Крыму. К России выдвинули ряд требований. В частности, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, разрешить его лидерам въезд в аннексированный Крым, прекратить нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств и обеспечить допуск правозащитных механизмов Совета Европы на полуостров.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не будут выполнять требования этого решения.

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