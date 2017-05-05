Перед рабочими феодосийского оптического завода накопили миллионный долг по зарплате

В Феодосии работникам госпредприятия «Феодосийский оптический завод» задолжали 3,2 млн рублей (около 1,4 млн грн – КР) зарплаты. Об этом сообщает подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма 5 мая.

«Выявлены нарушения, связанные с несвоевременной выплатой заработной платы. Так, предприятие задолжало работникам 3,1 млн рублей за декабрь 2016 года – февраль 2017 года», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что после вмешательства прокуратуры, долг перед работниками завода был погашен.

Прокуратура внесла в адрес директора завода представление, отметили в пресс-службе.