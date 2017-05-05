В Москве требуют выселить предвыборный штаб Навального

Штаб российского оппозиционного политика Алексея Навального, расположенный в столице России Москве, выселяют. Как сообщил в Фейсбуке 5 мая глава штаба Леонид Волков, собственник помещения, в котором находится штаб, решил расторгнуть договор аренды.

Волков также рассказал, что аналогичная ситуация возникла со штабами Навального в Волгограде, Вологде, Владивостоке, Владимире и Краснодаре.

В пятницу прошли обыски в квартире координатора штаба Навального во Владивостоке Софьи Кривцовой. Суд арестовал ее заместителя Дмитрия Зубарева на 15 суток за неповиновение полицейским во время акции 26 марта.