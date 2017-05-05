В Крыму выращивают только четверть необходимого количества винограда – Гоцанюк

В Крыму производят только 26% винограда от необходимого количества. Об этом рассказал 5 мая заместитель главы подконтрольного Кремлю правительства Крыма Юрий Гоцанюк во время рабочей поездки в Сакский район.

Как сообщает пресс-служба крымского правительства, потребность винограда в Крыму составляет порядка 200 тыс. тонн в год.

Гонацюк предположил, что повысить показатели производства винограда на полуострове можно «с помощью господдержки, а также высокой организации труда и верных управленческих решений».

Он добавил, что необходимо решить проблему, которая характерна для всего Крыма – отсутствие лесополос, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур. По информации Юрия Гоцанюка, планируется разработка комплексной программы по восстановлению лесополос на территории всего полуострова.