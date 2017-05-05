На границе Афганистана и Пакистана продолжаются перестрелки, есть погибшие

По меньшей мере 13 человек погибли, 80 ранены в результате столкновения между афганскими и пакистанскими военными на границе, сообщили 5 мая чиновники обеих стран.

По сообщению пакистанской стороны, представители пограничной полиции Афганистана открыли огонь по пакистанским солдатам, которые сопровождали команду переписи.

«С 30 апреля афганская пограничная полиция препятствует проведению переписи в разделенных селах Килли Лугман и Килли Джахангир в регионе Чаман с пакистанской стороны границы», – сообщают пакистанские военные.

Местный врач сообщил агентству DPA, что с пакистанской стороны во время обстрелов погибли 9 гражданских, еще 45, среди которых 12 детей, получили ранения.

Афганские СМИ, цитируя шефа полиции, сообщают о четырех погибших и 14 раненых полицейских, а также о не менее чем 23 пострадавших гражданских со своей стороны.

Обе стороны обвиняют друг друга в начале стрельбы, которая произошла в пятницу утром на границе между Афганистаном и Пакистаном.

По сообщениям, стрельба на границе продолжается.