В Керчи из-за репетиции военного парада город застыл в пробках

В Керчи 5 мая перекрыли центральные улицы на время проведения репетиции военного парада, в результате на дорогах образовались пробки.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, некоторые улицы были перекрыты бетонными блоками и стоящими поперек дороги КАМАЗами.

Несмотря на то, что репетиция парада началась в 18 часов, а временное ограничение движения транспорта было запланировано с 16.00 до 22.00, перекрытие улиц в центральной части города началось в 15 часов, на час раньше запланированного времени.

Поскольку движение военной техники происходило по тому же маршруту что и движение всего транзитного транспорта с Керченской паромной переправы, а также по маршруту основного движения городского пассажирского транспорта, в районе перекрестка возле автовокзала образовалась большая пробка во все стороны движения.

Водители нервничали и выражали свое недовольство продолжительными сигналами клаксонов своих авто.

Репетиции военного парада в Керчи проходят с 3 мая, при этом керчане выражают недовольство тем, что это мероприятие проводится днем, а не в вечернее время суток, как это делается, например, в столице соседней России Москве.

Парады Победы 9 мая пройдут в трех городах Крыма – Севастополе, Керчи и Симферополе.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.