В зоне строительства Керченского моста обнаружили самолет времен Второй мировой войны

Со дна моря в зоне строительства Керченского моста подняли самолет времен Второй мировой войны. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе инфоцентра «Крымский мост».

В пресс-службе отметили, что со дна подняли одномоторный истребитель Р-40, известный под названием «Киттихаук».

«Самолет был обнаружен на дне за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега. Краном с глубины 9 метров был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонн. Сохранилось вооружение – шесть пулеметов «Браунинг» калибра 12,7 мм с боекомплектом. Частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой. Она поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу летчика», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что операция по подъему самолета стала одним из этапов двухнедельной поисковой экспедиции, посвященной 72-й годовщине победы во Второй мировой войне.

Сообщается, что в ближайшее время самолет планируют привести в порядок и установить на одной из многочисленных исторических площадок Керченского полуострова.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.