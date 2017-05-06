В Симферополе установили «Стену памяти» в честь героев Второй мировой войны

На площади Ленина в Симферополе установили «Стену памяти», посвященную крымчанам – героям Второй мировой войны. Об этом 6 мая сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Это большой стенд, на котором наклеены фотопортреты 164 Героев Советского Союза, 20 кавалеров ордена Славы трех степеней, четырех фронтовиков, награжденных четырьмя медалями «За отвагу», дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана и Героя России Алиме Абденнановой. Все они – участники Второй мировой войны, партизаны-подпольщики, родились или проживали на территории Крымского полуострова.

В подконтрольном Кремлю министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма, «Стену памяти» назвали арт-объектом. По замыслу организаторов, стенд простоит на площади Ленина до 22 мая 2017 года.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.