В Беларуси задержали оппозиционера Некляева

В Минске в субботу, 6 мая, задержали оппозиционера, бывшего кандидата в президенты Владимира Некляева. Об этом Радіо Свобода сообщила его жена Ольга.

Некляева задержали у него дома. Жена оппозиционера предполагает, что причина – участие политика в шествии против «налога на тунеядство» 17 февраля.

Белорусские правоохранители задержание пока не комментировали.

Во время шествия, организованного в Минске 17 февраля оппозиционерами Владимиром Некляевым и Николаем Статкевичем, митингующие требовали отменить специальный налог для безработных граждан страны, а также призвали власти отменить повышение пенсионного возраста, остановить снижение доходов населения и вернуть «свободные и честные выборы».

Президент Беларуси Александр Лукашенко позже решил отложить введение налога, но акции после этого не прекратились. В частности, массовый митинг состоялся 25 марта – в День Воли по случаю годовщины провозглашения независимости Беларуси. А 1 мая власти ряда белорусских городов запретили акции за права рабочих и профсоюзов.