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Новости

Для севастопольских школьников провели мемориальный час о Второй мировой войне

Патриотический час для школьников Севастополя

Для севастопольских школьников провели городской мемориальный час, посвященный празднованию 72-й годовщине победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В мероприятии участвовали руководители подконтрольного Кремлю департамента образования города. Они вместе со школьниками возложили цветы к Вечному огню у Мемориала защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.

Все дети были одеты в военную форму, а каждый старшеклассник должен был положить по две гвоздики.

Патриотический час для школьников Севастополя

Патриотический час для школьников Севастополя

Позже перед участниками этого военно-патриотического мероприятия выступил ветеран, который, по словам организаторов, участвовал в штурме Сапун-горы во время Второй мировой войны.

Патриотический час для школьников Севастополя

Патриотический час для школьников Севастополя

Ветеран рассказал, что молодое поколение должно любить Родину так же сильно, как ее любили его сверстники.

Патриотические часы массово проводятся с марта 2017 года. Всем школам поручили провести такие часы в каждом классе. Подконтрольные Кремлю власти рекомендуют активнее привлекать ветеранов и «ополченцев».​

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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