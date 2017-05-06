Для севастопольских школьников провели мемориальный час о Второй мировой войне

Для севастопольских школьников провели городской мемориальный час, посвященный празднованию 72-й годовщине победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В мероприятии участвовали руководители подконтрольного Кремлю департамента образования города. Они вместе со школьниками возложили цветы к Вечному огню у Мемориала защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.

Все дети были одеты в военную форму, а каждый старшеклассник должен был положить по две гвоздики.

Позже перед участниками этого военно-патриотического мероприятия выступил ветеран, который, по словам организаторов, участвовал в штурме Сапун-горы во время Второй мировой войны.

Ветеран рассказал, что молодое поколение должно любить Родину так же сильно, как ее любили его сверстники.

Патриотические часы массово проводятся с марта 2017 года. Всем школам поручили провести такие часы в каждом классе. Подконтрольные Кремлю власти рекомендуют активнее привлекать ветеранов и «ополченцев».​

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».