Итальянское ТВ: Украина проиграла Крым – проиграет и «Евровидение»

В эфире одного из центральных итальянских телеканалов RAI 5 мая ведущие заявили, что Украина в свое время «проиграла Крым», а сейчас проиграет и в песенном конкурсе «Евровидение-2017». Это высказывание вызвало недовольство пользователей социальных сетей.

«Украина сейчас принимает «Евровидение», но Габбанни (итальянский участник конкурса Франческо Габбани – КР) мощнее советской ракеты. Итак, Украина после того, как проиграла Крым, проиграет и европейский фестиваль!» – заявил в эфире программы итальянский ведущий.

Посольство Украины в Италии отправило письмо в адрес телеканала «в связи с оскорбительными высказываниями ведущего телепередачи Nemo - nessuno escluso по Украине».

«Российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. 13 тысяч смертей, 30 тысяч раненых и 2 миллиона перемещенных лиц. Этих цифр достаточно, чтобы понять неприемлемости столь неуместных комментариев», – говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства.

Немного позже видео удалили с официальной страницы программы в Фейсбуке.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выигрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс пройдет в Киеве.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре на Левом берегу. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

В конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы. В то же время, представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за концерты в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».