Россия: в Москве митингуют в годовщину событий на Болотной (трансляция)

В Москве в субботу, 6 апреля, проходит митинг оппозиции. Он приурочен к годовщине событий на Болотной площади, когда 6 мая 2012 года оппозиция протестовала против переизбрания президентом Владимира Путина.

Российская редакция Радио Свобода ведет прямую трансляцию этой акции.

Московские власти разрешили митинг на части проспекта Сахарова, но не согласовали шествие в сторону Болотной площади. Организаторы акции ожидают, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

В результате массовых протестов в Москве в мае 2012 года задержали около полусотни человек, более 30 из них в конце концов получили реальные сроки заключения. Ряд фигурантов «Болотного дела» эмигрировали за границу.