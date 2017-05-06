В Симферополе 5 мая автомобиль «скорой медицинской помощи» сбил 32-летнего пешехода и коляску с годовалым ребенком. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.

«Водитель автомобиля «скорой медицинской помощи», двигаясь по улице Шмидта со стороны Киевской в районе дома №8, наехал на пешехода, который с коляской переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП взрослый 1985 года рождения получил ссадины обоих колен и ушиб правого плеча, а ребенок 2016 года рождения – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому виска», – отметили в ведомстве.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.