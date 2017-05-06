Боевики группировки «ЛНР» отдали тела трех украинских военных – штаб

На подконтрольную Украине территорию Донбасса передали тела трех украинских военнослужащих, погибших на Светлодарской дуге в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра украинского штаба АТО в Фейсбуке.

«Процедура по возвращению тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников. Представители ОРДЛО постоянно меняли время передачи и только на пятый день тела погибших военнослужащих удалось вернуть», – говорится в сообщении.

По данным подконтрольного группировке «ЛНР» сайта «Луганский информационный центр», передача тел произошла около города Счастье на Луганщине в присутствии членов Совместного центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В конце марта участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, оно должно было начать действовать с 1 апреля. Однако обстрелы не прекратились, а стороны конфликта обвинили в этом друг друга.