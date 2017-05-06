Крымский.Пармезан: Первомайские туристы, коммунисты и вынужденные переселенцы в Керчи

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 6 мая Сергей Мокрушин и Александр Янковский обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Кто на полуострове не любит туристов, какие лозунги кричат крымчане в День солидарности трудящихся и какое качество у всего российского в Крыму? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.