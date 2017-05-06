В Киеве начались Дни Крыма – Джеппар

В редакции украинского информационного агентства «Укринформ» 6 мая стартовали мероприятия в рамках проекта «Дни Крыма». Об этом на своей странице в Фейсбуке написала заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

Сообщалось, что с 1 по 14 мая «Укринформ» становится площадкой для работы и общения иностранных журналистов, которые приехали на песенный конкурс «Евровидение».

«В этот период, с целью продвижения имиджа Украины в мире, Министерство информационной политики Украины проводит мероприятия по презентации и популяризации украинских этнических, исторических и культурных ценностей при участии волонтеров и общественности», сообщают организаторы.

5 мая на мероприятии присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. В конце мероприятия к ним присоединился российский адвокат, защищающий крымчан Николай Полозов.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа. После выигрыша украинской исполнительницы, в 2017 году конкурс пройдет в Киеве.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре на Левом берегу. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

В конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы. В то же время, представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за концерты в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».