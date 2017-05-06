В Севастополе открыли выставку картин «Живая память»

В Севастополе 6 мая открыли выставку картин на военную тематику «Живая память», мероприятие приурочили к российскому празднику День победы.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, на выставке представлены картины из запасников городского художественного музея. На открытие пригласили военных, севастопольских художников, искусствоведов.

Все выступающие упоминали о картине с портретом Иосифа Сталина. По словам руководства музея, она «занимает центральное место в выставленной коллекции военных картин».

Выступивший на открытии командир одной из российских воинских частей пообещал каждый день приводить в музей подчиненных, чтобы они «приобщались к истории через искусство».

Некоторые картины, представленные на выставке, написаны художниками-участниками Второй мировой войны.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.