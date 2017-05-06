«Юнармейцы» из России сражаются в турнире по армейскому рукопашному бою в Севастополе

В Севастополе на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова 6 мая проходит открытый детско-юношеский турнир по армейскому рукопашному бою среди детей и юношей до 14 лет.

Как сообщает министерство обороны России, турнир посвящен празднованию Дня победы.

В соревнованиях принимают участие более 80 бойцов из Севастополя, а также соседней России, в частности, из Иркутска, Краснодара, Москвы.

Турнир проводится при содействии Черноморского флота России, командования училища имени Нахимова, севастопольского отделения российского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также российской организации «Боевое братство».

Турнир продлится в течение двух дней, отметили в пресс-службе Минобороны России.