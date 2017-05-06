На части территории Сирии прекратились боевые действия

На значительной части территории Сирии воцарился покой после того, как в полночь 5 мая вступило в силу соглашение о создании так называемых «зон деэскалации» преимущественно в контролируемых оппозицией районах страны. Сейчас как со стороны оппозиционных активистов, так и в государственных средствах информации Сирии нет сообщений о жертвах после начала действия договоренностей, гарантами которых выступают Россия, Турция и Иран.

6 мая полный текст соглашения был опубликован министерством иностранных дел России. Нынешние договоренности являются первыми, которые предусматривают присутствие вооруженных иностранных наблюдателей на территории Сирии. Соединенные Штаты не являются частью сделки, а также ее отказалась подписать сирийская вооруженная оппозиция, поскольку, по мнению ее представителей, гарантом мира не должен выступать Иран, который оппоненты режима Асада считают участником конфликта.

Согласно тексту документа, Россия, Турция и Иран договорились создать четыре отдельные зоны деэскалации в Сирии сроком минимум на шесть месяцев. Самая безопасная зона включает провинцию Идлиб и прилегающие районы провинций Хама, Алеппо и Латакия. Остальные три зоны – часть северной провинции Хомс, регион Восточная Гута, что к востоку от столицы Сирии Дамаска, а также территория вдоль иорданской границы на юге Сирии.

Россия, Турция и Иран завершат составление карты зон деэскалации до 4 июня, и сделка может быть автоматически продлена, если три страны-гаранты будут согласны.

Гражданская война в Сирии продолжается уже более шести лет, в результате боевых действий погибли более 400 000 человек.