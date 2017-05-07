В Керчи от жильцов общежития требуют посуточную оплату за комнаты – СМИ

В Керчи разгорелся скандал вокруг общежития, ранее принадлежавшего Керченскому судоремонтному заводу. Как сообщают местные СМИ, общежитие в 2014 году передали на баланс городу, почти три года не заключали с жильцами договоры, а теперь городские власти намереваются создать в здании гостиницу и ждут от жильцов общежития соответствующей оплаты.

Сайт «Керчь – мой город» сообщает, что на собрании, которое состоялось 6 мая, жильцам предъявили договоры, из которых следует, что за койко-место придется платить 210 рублей (около 95 грн – КР) в день, то есть более 6 тысяч рублей (около 2600 грн – КР) в месяц с человека.

«Для семей предложены другие условия: тариф составляет 540 рублей 87 копеек (около 240 грн – КР) за квадратный метр в месяц. Таким образом, если семья из трех человек выберет одну комнату в 12 метров, месячная плата составит 6 490 рублей (около 2900 грн – КР), если две комнаты общим метражом 16 квадратов – 8 653 рублей (около 3900 грн – КР). Жители общежития считают, что тарифы непомерны, так как условия здесь: общий душ, туалет и кухня», – говорится в сообщении.

Как сообщается, в приложении к договору администрация обязывает жильцов предоставлять беспрепятственный доступ в комнаты, но при этом не несет ответственности за сохранность имущества. Также запрещено приводить гостей, пользоваться электрообогревателями, электрочайниками, плитами.

Издание отмечает, что в общежитии с пропиской или видом на жительство проживают 11 человек. Жильцы годами просили у керченских чиновников заключить договоры или переселить их, и теперь шокированы перспективой, которую перед ними открыли подконтрольные Кремлю городские власти.

О намерении создать муниципальную гостиницу на базе общежития в январе 2017 года говорил экс-глава подконтрольной Кремлю администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

На сайте администрации Керчи ситуацию с перепрофилированием общежития в муниципальную гостиницу пока не комментируют.