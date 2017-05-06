На Арабатской стрелке близ Крыма отметили праздник Хыдырлез

В селе Счастливцево на Арабатской стрелке, вблизи административной границы с аннексированным Крымом, 6 мая отметили крымскотатарский праздник Хыдырлез.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в детском парке, где проводили празднества, организовали выставки работ крымскотатарского мастера Рустема Скибина и презентацию книги «Сказки крымских татар».

Также провели соревнования по борьбе куреш, победителю вручили традиционный для этого вида спорта приз – барана.

Гостей праздника угощали шурпой и пловом. Перед присутствующими выступили крымскотатарские творческие коллективы.

«Среди собравшихся встречались и крымчане, приехавшие из полуострова отметить Хыдырлез вместе с соотечественниками», – рассказала Крым.Реалии заместитель главы местной райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».