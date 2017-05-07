В Киеве выпустили книгу об отношениях украинского Гетьманата и Крымского ханства

Издательский дом «Киево-Могилянская академия» (Киев) выпустило историческое исследование Тараса Чухлиба «Казаки и татары», посвященную отношениям украинского Гетьманата и Крымского ханства с 1500-го по 1700-й годы. Об этом Крым.Реалии сказал Тарас Чухлиб.

По его словам, общий тираж книги составит 500 экземпляров, первые сто экземпляров выйдут к седьмому международному книжному фестивалю «Мистецький Арсенал», который пройдет в Киеве в мае.

«Первую мини-презентацию планирую на «Мистецькому Арсеналі», который начнется 17 мая. Потом, возможно, в книжном магазине «Є» в Киеве», – сказал Чухлиб.

Он отметил, что основной читательской аудиторией его книги станут ученые, студенты, все, кто интересуется украинской историей. «Наука пишется простым языком, но это не популяризация, это научная монография», – добавил автор книги.

По его словам, монография стала результатом исследования переписки крымских ханов с украинскими гетманами и польскими королями, а также текстов межгосударственных договоров того периода, которые хранятся в архивах Варшавы и Москвы. Чухлиб подчеркнул, что Крымское ханство исследуемого им периода было восточно-европейским государством.

«Крымское ханство было не просто вассалом Османской Порты, и вовсе не азиатским, как многие думают, а мощным восточно-европейским государством, которое в конфликтах поддерживало более слабую сторону, чтобы сбалансировать ситуацию», – сказал историк.

Доктор исторических наук Тарас Чухлиб является ведущим научным сотрудником института истории Украины Национальной академии наук. Он написал несколько исследований об украинско-османских и украинско-крымских отношениях времен Крымского ханства и Османской империи.