В Севастополе 10 ветеранам вручили ключи от новых квартир – власти города

Назначенный Кремлем исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников вручил 6 мая ключи от квартир десяти ветеранам Второй мировой войны, сообщает пресс-служба правительства города.

По словам Овсянникова, вручение квартир – «лишь малая часть благодарности» ветеранам.

В ведомстве отмечают, что с начала 2017 года новым жильем в Севастополе обеспечены 13 ветеранов.

«Работа по улучшению жилищных условий ветеранов ведется круглогодично. В первом квартале 2017 года квартирами обеспечены трое ветеранов, сегодня еще десять. Запросов на получение жилья в данный момент больше нет. Если в течение года они буду появляться – мы оперативно отреагируем», – сказал Овсянников.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.