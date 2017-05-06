В Крыму сообщают об уничтожении античного городища Артезиан из-за добычи песка

В Ленинском районе Крыма разрушаются античное городище Артезиан из-за незаконной добычи песка. Об этом 6 мая сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник».

По словам научных работников, в зоне карьера оказались 20 курганов и 450 кв. м некрополя с античными гробницами.

«К северо-западу от городища и некрополя Артезиан идет стихийная незаконная хищническая добыча песка из нелегальных карьеров в территориях Ленинского района. Идут вскрышные работы с глубинным бурением на территории, где расположено несколько курганных групп (с насыпями высотой до 2 м), античная дорога, эллинистическое селище и грунтовый некрополь», – говорится в сообщении.

Издание приводит слова начальника Артезианской археологической экспедиции, доктора исторических наук Николая Винокурова, который утверждает, что в отвале культурного слоя находятся плиты перекрытий античных гробниц, бут и обломки античной керамики первых веков нашей эры.

«Уникальному памятнику археологии городищу и некрополю Артезиан, стоявшему на государственном учете еще с советского времени, нанесен серьезный ущерб, который предстоит оценить специалистам. Но главное даже не в этом, а в том, что работы сегодня продолжаются – учитывая плотность расположения памятников на территории Ленинского района, список утрат, скорее всего, будет продолжен», – говорится в сообщении музея-заповедника.

По словам научных сотрудников заповедника, территория, прилегающая к античному городищу Артезиан, подпадает в перечень мест, предназначенных для разработки карьеров по добыче песка, что «является недопустимым». Также сообщается, что музей-заповедник уже полгода направляет обращения властям с просьбой запретить карьерные разработки по добыче песка.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике утверждают, что провели независимую экспертизу песка, которая показала «несоответствие его качества нуждам дорожного строительства».

«Использование его на строительстве трассы «Таврида» повлечет за собой необратимые последствия. Данные экспертизы также были разосланы», – сообщили в учреждении.

В 2016 году в состав заповедника, с целью музеефикации, были переданы античные городища Артезиан, Илурат, расположенные на территории Ленинского района.