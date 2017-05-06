Французы уже начали выбирать президента между Макроном и Ле Пен

На заморских территориях Франции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов, сообщает 6 мая издание Le Figaro.

Первыми голосовали жители Сен-Пьера и Микелона, островов неподалеку канадского Ньюфаундленда в Атлантическом океане. В списках избирателей там зарегистрированы почти 5000 человек. Позже началось голосование на других заморских территориях, это Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана и Французская Полинезия.

В европейской части Франции участки откроются утром в воскресенье, 7 мая.

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли независимый кандидат Эммануэль Макрон и представитель крайне правых Марин Ле Пен. Большинство социологических опросов свидетельствуют о высоких шансах Макрона на победу.